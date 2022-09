JLo estalla contra invitados que filtraron videos de su boda

A-AA+

Aunque se encuentra en Italia disfrutando de su segunda luna de miel junto a su esposo, Ben Affleck, JLo estalló contra las personas que no respetaron su privacidad y filtraron a los medios uno de los momentos más especiales de su boda.

En días recientes circuló un video en las redes sociales en el que aparece bailando y cantando especialmente para su ahora esposo. A pesar de que este fue un momento privado, varios medios han asegurado la canción, inédita, se llama "Can´t get enough" y está dedicada al protagonista de "Pearl Harbor".

Pero la nueva señora Affleck no se tomó nada bien que una parte de su intimidad fuera exhibida sin su consentimiento, por lo que aseguró que la grabación se trataba de un "robo", ya que lucraron con su vida: "Esto fue tomado sin nuestro permiso. Punto", escribió.

Lopez, también explicó que la persona o personas que lo hayan hecho se aprovechó de ella, de su confianza y de su felicidad, incluso mencionó que todos los invitados firmaron un acuerdo de confidencialidad para evitar dar detalles a la prensa.

"Quienquiera que lo haya hecho se aprovechó de nuestro momento privado. No sé de dónde lo están sacando todos porque teníamos acuerdos de confidencialidad y les pedimos a todos que no compartieran nada de nuestra boda", agregó.

Por último, explicó que sí desea compartir una ocasión tan importante con sus fans, pero a su tiempo y cuando ella crea que está lista para hacerlo.

A través de su página de internet, "On the JLo", la artista ha estado compartiendo algunas cosas sobre su boda, como los tres impresionantes vestidos que utilizó y que fueron diseñados por Ralph Lauren.