JOAN MANUEL SERRAT, HONORIS CAUSA POR ARGENTINA
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO (UNCUYO), DE LA PROVINCIA ARGENTINA DE MENDOZA, OTORGÓ ESTE VIERNES UN DOCTORADO HONORIS CAUSA AL CANTAUTOR ESPAÑOL JOAN MANUEL SERRAT DURANTE UNA CEREMONIA EN LA QUE EL ARTISTA DESTACÓ EL VALOR DE LA DEMOCRACIA Y ADVIRTIÓ SOBRE LA NECESIDAD DE DEFENDER LA LIBERTAD DÍA A DÍA. ESTA DISTINCIÓN PREMIA"SU APORTE SUSTANTIVO A CAUSAS SOCIALES", ADEMÁS DE "LA PROFUNDA COHERENCIA ENTRE LA VIDA Y OBRA DEL ARTISTA".
