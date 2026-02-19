JOAQUÍN SABINA MEDALLA DE HONOR 2025

Joaquín Sabina reapareció en las últimas horas para recoger en un acto íntimo celebrado en Madrid la Medalla de Honor 2025 que le otorgó la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en reconocimiento a "su larga y exitosa trayectoria artística", según informa su web.

Muy sonriente, el jienense fue el protagonista de un acto "muy emotivo" que se llevó a cabo este martes en la sede de SGAE -el ente dedicado a la gestión de los derechos de autor en España- y a el que asistieron muy pocas personas, entre ellas, su amigo y colaborador Leiva y el presidente de SGAE, Antonio Onetti.

Leiva fue precisamente la persona que, ante la ausencia de Sabina por "compromisos profesionales" recogió la distinción en su nombre en el acto que se celebró el 21 de mayo del año pasado en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.