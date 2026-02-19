logo pulso
JOAQUÍN SABINA MEDALLA DE HONOR 2025

Por EFE

Febrero 19, 2026 03:00 a.m.
Joaquín Sabina reapareció en las últimas horas para recoger en un acto íntimo celebrado en Madrid la Medalla de Honor 2025 que le otorgó la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en reconocimiento a "su larga y exitosa trayectoria artística", según informa su web.

Muy sonriente, el jienense fue el protagonista de un acto "muy emotivo" que se llevó a cabo este martes en la sede de SGAE -el ente dedicado a la gestión de los derechos de autor en España- y a el que asistieron muy pocas personas, entre ellas, su amigo y colaborador Leiva y el presidente de SGAE, Antonio Onetti.

Leiva fue precisamente la persona que, ante la ausencia de Sabina por "compromisos profesionales" recogió la distinción en su nombre en el acto que se celebró el 21 de mayo del año pasado en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. 

    Renée Zellweger y Ant Anstead son demandados por lesiones en California
    SLP

    El Universal

    Zellweger y Anstead niegan responsabilidad y acusan negligencia de la demandante en el incidente.

    Hijo de Paquita la del Barrio pone a la venta cantabar de la cantante
    SLP

    El Universal

    Miguel Gerardo, hijo mayor de Paquita la del Barrio, decidió vender el cantabar familiar por costos y ubicación.

    Peter Greene murió por disparo accidental en Nueva York
    SLP

    El Universal

    Autoridades confirmaron que la muerte de Peter Greene se debió a una herida de bala que dañó una arteria vital.

    Sergio Mayer, Lupita Jones y Laura Zapata, en "LCDLF" Telemundo
    SLP

    El Universal

    Sergio Mayer deja temporalmente su cargo como diputado para participar en el programa.