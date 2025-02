JOHN LITHGOW EN “HARRY POTTER”

LOS ÁNGELES (EE.UU.). - El actor estadounidense John Lithgow interpretará al personaje de Dumbledore en la nueva serie sobre el fenómeno de “Harry Potter” que desarrolla la plataforma HBO, informó el medio ScreenRant. “Me temo que me definirá para el último capítulo de mi vida. Pero estoy muy emocionado”, dijo al citado medio especializado el veterano actor sobre el icónico papel, que encarna al director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

John Lithgow, de 79 años, confirmó a ScreenRant que había dicho “sí” a interpretar a Albus Dumbledore en la próxima adaptación para la pequeña pantalla de los exitosos libros de J. K. Rowling.

“Bueno, fue una sorpresa total para mí”, dijo el veterano actor. “Había recibido una llamada telefónica en el Festival de Cine de Sundance para otra película, y no fue una decisión fácil porque me definirá para el último capítulo de mi vida, me temo”, precisó el veterano actor. “Pero estoy muy emocionado. Algunas personas maravillosas están volviendo a centrar su atención en Harry Potter. Por eso ha sido una decisión tan difícil. Algunas personas maravillosas están volviendo a centrar su atención en Harry Potter. Es por eso que ha sido una decisión tan difícil. Tendré unos 87 años en la fiesta de despedida, pero dije que sí”, agregó Lithgow.

Lithgow sigue los pasos de otros actores que interpretaron a Dumbledore en las películas de gran éxito, entre ellos Richard Harris, que se metió en ese mismo rol en las dos primeras películas, y Michael Gambon (que murió en 2023), que asumió el papel después de que Harris muriera en 2002. Mientras, HBO no ha confirmado el fichaje y ha emitido un breve comunicado en el que señala que “aprecia que una serie de tan alto perfil genere muchos rumores y especulaciones. A medida que avanzamos en la preproducción, solo confirmaremos los detalles cuando finalicemos los acuerdos”.