logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Corona Capital: 15 años y 15 actos para su edición 2025

Fotogalería

Corona Capital: 15 años y 15 actos para su edición 2025

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Johnny Depp presenta su filme en Buenos Aires

'Modigliani, tres días en Montparnasse' relata la vida de Amedeo Modigliani en París durante la Primera Guerra Mundial.

Por EFE

Noviembre 11, 2025 07:58 p.m.
A
Johnny Depp presenta su filme en Buenos Aires

Buenos Aires, 11 nov (EFE).- El actor y director estadounidense Johnny Depp presentó este martes en Buenos Aires su filme 'Modigliani, tres días en Montparnasse', que se estrenará el próximo jueves en los cines de Argentina.

Rodeado de guardaespaldas y sin hacer declaraciones, Depp, de 62 años, saludó a sus seguidores a las puertas del cine del barrio capitalino de Palermo donde se realizó la 'avant première' de la película, con la asistencia de figuras del mundo del espectáculo local.

Dirigida por Depp, 'Modigliani, tres días en Montparnasse' relata setenta y dos horas en la vida del artista italiano Amedeo Modigliani (1884-1920), conocido por sus amigos como Modi, cuando en 1916 recorría las calles de París desgarrado por la Primera Guerra Mundial.

Protagonizado por el actor italiano Riccardo Scamarco y con la participación, entre otros, de Al Pacino, el filme se estrenó en el 72 Festival Internacional de cine de San Sebastián el 24 de septiembre de 2024.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Este miércoles, Depp tiene previsto trasladarse hasta la ciudad de La Plata (50 kilómetros al sur de Buenos Aires), donde será declarado "visitante ilustre" y será recibido por el alcalde de la capital de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak.

Luego, el actor de 'Piratas del Caribe' brindará junto a Scamarco una clase magistral abierta al público en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, de La Plata.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Johnny Depp presenta su filme en Buenos Aires
Johnny Depp presenta su filme en Buenos Aires

Johnny Depp presenta su filme en Buenos Aires

SLP

EFE

'Modigliani, tres días en Montparnasse' relata la vida de Amedeo Modigliani en París durante la Primera Guerra Mundial.

Fotos virales de Ana Gabriel junto a Inés Gómez Mont generan controversia en redes
Fotos virales de Ana Gabriel junto a Inés Gómez Mont generan controversia en redes

Fotos virales de Ana Gabriel junto a Inés Gómez Mont generan controversia en redes

SLP

El Universal

Las imágenes compartidas desatan debate sobre la relación entre ambas figuras públicas

Manuel Medrano celebra una década de música con gira por México
Manuel Medrano celebra una década de música con gira por México

Manuel Medrano celebra una década de música con gira por México

SLP

EFE

El cantante colombiano Manuel Medrano recorre México en su gira 'Manuel Medrano on tour' para celebrar diez años en la música.

Paris Jackson revela daños por consumo de drogas
Paris Jackson revela daños por consumo de drogas

Paris Jackson revela daños por consumo de drogas

SLP

El Universal

La hija de Michael Jackson expone las consecuencias de su pasado con las drogas.