Johnny Depp y Pamela Anderson, estrellas en San Sebastián

SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA).- Los actores Johnny Depp y Andrew Garfield y las actrices Monica Bellucci, Tilda Swinton, Isabel Huppert y Pamela Anderson son algunas de las estrellas invitadas al Festival Internacional de Cine de San Sebastián que se celebrará en esta ciudad del norte de España del 20 al 28 de septiembre.

El certamen anunció este viernes, en el acto de presentación oficial, los nombres de los intérpretes más célebres que confirmaron su asistencia a esta edición, además de los de directores como Paolo Sorrentino, Walter Salles, Jaques Audiard, Mike Leigh, Costa-Gavras, François Ozon y Dea Kulumbegashvili, entre otros.

Estos nombres ilustres se suman a las presencias ya confirmadas de los Premios Donostia: el director Pedro Almodóvar y la actriz australiana Cate Blanchett, además de Javier Bardem, que recogerá el 20 de septiembre el galardón correspondiente el año pasado, cuando no pudo ser entregado debido a la huelga de actores de Hollywood.

Gran parte de las figuras del cine que visitarán San Sebastián participa en la Sección Oficial.

Es el caso de Noemí Merlant, Will Sharpe, Jamie Campbell Bower y Chacha Huang, quienes, con la directora Audrey Diwan, inaugurarán el festival con su revisión de ‘Emmanuelle’.

La clausura, ‘Vivir el momento’, será presentada por su director, John Crowley, y por su actor protagonista, el popular Andrew Garfield.

La directora Gia Coppola y la actriz Pamela Anderson llegarán con ‘The last showgirl’ y Joshua Oppenheimer defenderá personalmente su película ‘The end’.

Los directores Costa-Gavras, Mike Leigh y Françoise Ozon también presentarán sus últimos trabajos en la Sección Oficial, así como Johnny Depp, quien no asiste como actor sino como director de su segunda película, ‘Modi, three days on the wing of madness’, el filme sobre Amedeo Modigliani que se proyecta fuera de concurso.