Jorge D'Alessio enfrenta crisis matrimonial y evita hablar

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).-

es claro y expresa que

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de su. Sin embargo, al ser cuestionado acerca de losque sugieren que enfrenta unacon, el cantante se limitó a expresar que su corazón se encuentra bien, pero también reconoció que atraviesa "un".Hace unos días, comenzó a circular el trascendido de que, aparentemente, el hijo de "la Leona dormida" yestarían distanciados, esto luego de que algunosde la pareja se percataran no sólo de que ellade su perfil, en las que él aparece, sino que dejó de seguirlo en redes, tanto a él como a su grupo de covers, Matute.Fue entonces que "" buscó a D´Alessio, luego de la actuación de este y su banda enY, aunque Jorge reconoció que se enfrenta a un, en, también aclaró que no piensa dar explicaciones ni ahondar en lo que sucede en su, argumentando que no es su costumbre y que, a estas alturas, no comenzará a compartir nada relacionado con su intimidad."(Mi corazón) está tranquilo, pasando por un, pero tranquilo. ¿Alguna vez me han visto hablar de mi vida personal?, ¿Ustedes creen que lo voy a hacer?, no tengo ninguna necesidad de darles una explicación, ni a sus programas, ni a ustedes ni a nadie; la única explicación que debe dar un artista al público es entregarse y dar un show de primera, nunca he hablado de mi vida personal, no lo voy a hacer", indicó.Este fin de semana, la familia decelebró a su madre,, el músicoen el festejo, debido a sus compromisos laborares.Jorge yse conocen desde que eran prácticamente unos niños, como contó hace años, el cantante en una entrevista a Imagen Televisión. Fue, de hecho,, por la que se conocieron, debido a que ella era su amiga en común.Sin embargo, laquetuvo de Jorge no fue la más grata, esto debido a que, ella y "la Vale" se encontraban arriba de un, del que D´Alessio dio vueltas y vueltas y las hizo marear; en la siguiente ocasión, él vertióen otro joven que estaba sentado junto a ella pues, desde esa época, experimentó un especial interés por la entonces adolescente."Para sentarme a lado de ella, siempre me gustó, o sea yo la veía en 'Chiquilladas' y decía ´me encanta´, la verdad", dijo.A raíz de ahí, consolidaron una; él estuvo presente en algunos de los momentos más importantes de la vida de ella, por ejemplo, cuando rechazó "al Borrego" Nava, cuando este le propuso matrimonio, fue entonces que D´Alessio hizo su"´Él siempre le decía 'ese wey quiere contigo' y, me acuerdo que cuando tronaron, fui a casa de, nos échamos unosy le di un, ya después se quitó, me dijo 'oye, yo, me gustan las cosas derechas, yo no sé si voy a regresar con él'", contó.Durante la fiesta de 27 años de Jorge, en la que se encontrabany Anahí, de vuelta a casa, el productor hizo unacon la joven, la cual consistía en que, si en, no encontraban a una pareja que los hiciera feliz, ellos se casarían,que, sin imaginárselo, cumplirían."Le digo 'te voy a decir una cosa, si entú no encuentras al hombre que te haga feliz, y yo enno encuentro la mujer que me haga feliz, tú y yo nos vamos a casar porque yo creo que tú y yo debemos estar juntos; se cag* de risa, Anahí se cag* de risa y,después, nos casamos", detalló.Tras 14 años de matrimonio, ahora tienen, Santiago y Patricio.