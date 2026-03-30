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CRISTO EN SUS CORAZONES

REALIZAN LA PRIMERA COMUNIÓN

Por Maru Bustos PULSO

Marzo 30, 2026 03:00 a.m.
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Ana José Rodríguez Barragán, María Valdez Sotomayor y María Julia Stravropulos García reafirmaron su amor a Dios, al efectuar con alegría su primera comunión.

Acompañadas de sus papás: Diego Rodríguez y Marijó 

Barragán, Carlos Valdez y María Sotomayor, Giorgio Stravropulos y Patricia García, llegaron la parroquia de San Agustín del Pedregal, donde se llevó a cabo la celebración.

Acompañaron a las niñas su padrinos, así como seres queridos y amistades, quienes compartieron con ellas este día especial.

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El Padre Luis Rebollo dirigió un emotivo mensaje a las pequeñas sobre este sacramento.

Emocionadas, recibieron el cuerpo y la sangre de Cristo, a través de la hostia y el vino consagrados en la Eucaristía.

Al finalizar la ceremonia, la selecta concurrencia las ovacionaron.

Enseguida, celebraron con sus invitados en una estupenda recepción.

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