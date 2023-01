José Joel defiende a Anel de las acusaciones de los Noreña

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 30 (EL UNIVERSAL).- Luego de guardar silencio, José Joel decidió hablar públicamente de las acusaciones de su tío Manuel, quien ha señalado a su madre Anel Noreña como la responsable del fallecimiento de Gabriela, la hermana menor de la familia, por lo que el hijo de José José mostró la acta de defunción de su tía y aprovechó para aclarar la relación actual que existe entre él, su mamá y los Noreña.

---José Joel defiende a su madre, Anel Noreña

Pese a que el fin de semana evitó dar cualquier tipo de declaración a los medios, el primogénito de José José visitó el foro de "Ventaneando", pues decidió romper el silencio para defender a su madre a quien se ha responsabilizado del deceso de Gabriela, la hermana menor de los Noreña, quien perdió la vida el pasado 16 de enero.

---¿Qué desató el pleito entre la familia Noreña?

A partir de esa fecha, el hermano de Anel, Manuel Noreña, se dio a la tarea de hablar acerca de las diferencias que lo mantienen distanciado de su hermana, sugiriendo que había sido el descuido que tuvo con los cuidados de Gabriela lo que había precipitado el deceso de esta, debido a que, desde hace muchos años, Gaby había padecido enfisema pulmonar e hipertensión arterial, condición de salud que la deterioró progresivamente.

Sin embargo, así como Manuel Noreña ha ofrecido su versión, José Joel quiso aclarar lo que ocurrió, pues su tía Gabriela vivía en Estados Unidos hasta que, a finales de diciembre, el tío Manolo, como lo denominó, se puso en contacto con él y su madre para expresarles que él ya no podía cuidar a su hermana, por lo que la mandaría en un vuelo a México, sin embargo, ellos le solicitaron que esperara un par de días, pues en ese momento se encontraban pasando la Navidad en Puebla.

"Este 28 de diciembre, que nos tuvimos que regresar abruptamente de Navidad, por una fuerte disensión entre mi tío Manolo y mi mamá, para recoger a la tía Gaby", recordó.

Mientras Anel y el chofer de la familia buscaban donde estacionar el coche, José Joel se adelantó a buscar a su tía, a la cual a verla -según contó- casi no reconoce, debido a las condiciones en que llegó y que Anel ha descrito, en otras entrevistas, como "deplorables":

"Venía muy cochina, mal tapada, con la malera abierta, con una toz impresionante", detalló y, de hecho, dijo que su tía tardó un pequeño lapso en reconocer que se trataba de él la persona que tenía enfrente.

"Se tardó como 30 segundos en decir: ´-Pepito´".

---Hermana de Anel pasó una noche en "La casa del actor"

Además, José Joel contó que desde el momento en que se encontraron con su tía en el aeropuerto, las autoridades de "La casa del actor" les permitieron que Gabriela pasara la noche en sus instalaciones, debido a que Anel acaba de cambiarse casa y no tenía donde recibir a su hermana y, hasta el día siguiente, fue trasladada a la casa de reposo "Gonzalo Cosio Ducoing", ubicada en Lomas de Chapultepec.

"La cuidamos dentro de lo que se pudo", se sinceró el hijo del "príncipe de la canción", quien estimó que el deceso de su tía tuvo logar entre las 10:30 y 10:45 horas del 16 de enero, sólo 19 días más tarde de su arribo a la Ciudad de México.

"Murió contenta, murió calientita, murió sonriente, murió en familia", destacó.

De ese día, José Joel recuerda que Anel tuvo la oportunidad de despedirse de su hermana, pero él no pudo llegar a la casa de reposo sino hasta la 13:00 horas.

Esa misma fecha, los restos de Gabriela fueron velados en las instalaciones de la casa de reposo y no fue sino hasta el 18 de enero cuando los medios tuvieron conocimiento del deceso, debido a que lo captaron a él y a su madre en la Embajada de Estados Unidos en México, en donde llevaron a cabo la entrega de la VISA, el pasaporte y el Medicare de su tía, el seguro médico que proporciona Estados Unidos a sus ciudadanas y ciudadanos.

De hecho, el también cantante aprovechó para aclarar lo absurdo que le parecía que su tío insinuara que él y Anel querían quedarse con el apoyo económico que Gabriela recibía para tratar sus enfermedades, debido a que aseguró que se trataban de "tres pesos"; un monto que sólo alcanzaba para cubrir los medicamentos de su tía.

Pero para José Joel esto no fue lo más grave, sino que a la fecha, los integrantes de la familia Noreña -con quien dijo que sólo sostienen una relación cordial y lejana- no les han dado el pésame por la pérdida de Gabriela que, de acuerdo con el acta de defunción que compartió con los medios, sufrió de insuficiencia respiratoria en los últimos 60 minutos de vida.

Finalmente, el hijo de Anel aclaró que entendía si la familia Noreña ya no pudo hacerse cargo de la tía Gaby, situación que no veía como un pecado, pero no comprendía porque dicho tema traía a colación asuntos que sucedieron hace 30 años, relacionados con José José, y que nada tenían que ver con la salud de su tía.

---¿Cómo están las cosas entre Anel, Marysol y José Joel?

Ante las tensiones como su familia materna, Paty Chapoy aprovechó para preguntarle sobre su relación actual con Marysol, de la que se ha dicho que él y su madre se mantiene distanciados, a lo que si bien, José Joel reconoció que su hermana no se hizo presente ante el fallecimiento de su tía, él no tiene ningún problema con ella y sólo está dándole él espacio que considera que necesita.

"Yo con ella no tengo más distanciamiento que el que ella necesita, en el momento que Marysolcita quiera, yo su hermano, aquí estoy para ella", indicó.