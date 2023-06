José Luis Rodríguez "El Puma" vuelve con pulmones nuevos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 28 (EL UNIVERSAL).- "El primer país que yo visité en mi vida internacional fue México y si alguna vez voy a concluir algo quisiese que fuese en México porque tengo muchísimos recuerdos de mi vida en este país, mi hija Génesis, fue concebida aquí", dice orgulloso José Luis Rodríguez "El Puma", durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México.

El cantante de 80 años de edad está entusiasmado de anunciar una gira nacional en la que incluye dos conciertos en el Pepsi Center el 13 y 14 de septiembre, en los que presentará sus éxitos de toda la vida y nuevos temas como en que compuso para la serie "Amores que engañan", de Lifetime.

"Soy experto en abuelas, todas son mías, y las mamás también", dice entre risas el cantante que empezó su carrera en 1960.

"Cuando comencé mi vida de cantante se acercaban únicamente un 10% de los hombres, pero después de que me comenzaron a conocer hoy son 40 o 50 por ciento de hombres y lo agradezco mucho", señaló.

Además de estas presentaciones también visitará estados de la República como Nuevo León, Quintana Roo y Guerrero.

La presentación del intérprete de "Agárrense de las manos" significa su regreso al país después de su ausencia por más de cinco años, según detalló esto fue debido a la pandemia y a su recuperación tras un doble trasplante de pulmón que recibió en 2017, luego de sufrir por más de una década fibrosis pulmonar.

Hoy asegura que se encuentra lleno de vitalidad y con el propósito de disfrutar el presente.

"Mi caso era un caso de edad muy avanzada, creo que es único en el mundo y no me garantizaron que yo volviera a cantar, pero Dios me regaló doblemente algo, me permitió volver a cantar y eso para mí es único. Nadie sabe lo que es el no respirar hasta que no lo sientes, puedes vivir sin comer, pero no puedes estar sin respirar ni un minuto, esa es la energía vital", contó Rodríguez.

Además, reflexionó sobre la situación del trasplante en México, pues esta es la única forma de cura para la fibrosis quística, una enfermedad que padecen uno de cada 60 ciudadanos en este país, según una gaceta del Senado expedida en 2012.

"Yo traté de buscar medicinas alternas y tuve que volver a comenzar, perder tiempo, ya definitivamente la cura de esto es el trasplante, pero no hay suficientes, aunque creo que México tiene conciencia de la donación.

"Gracias a un hombre que no se si es joven o adulto, yo estoy aquí", expresó.