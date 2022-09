Juan Gabriel y las facetas de su carrera que no conocías

A-AA+

Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, no siempre fue el exitoso cantautor que llenaba recintos, que desde el principio ponía a cantar a su público; vivió una infancia y juventud complicada, además de que tuvo diversos empleos durante los inicios de su carrera musical.

Incluso el "Divo de Juárez" tuvo algunas facetas, a lo largo de su vida, que solo muy pocos conocen y que hoy, en su sexto aniversario luctuoso, recordaremos, pues su legado sigue intacto en cada una de sus composiciones.

Inició en el famoso bar "El Noa Noa"

A los 16 años, el intérprete arrancó su carrera como cantante presentándose en centros nocturnos como el bar "El Noa Noa", cuyo nombre después plasmó en su canción homónima. En este tipo de lugares el artista intentaba dar a conocer la música que él escribía en su adolescencia.

Fue corista de Angélica María

Luego de que salió de la cárcel de Lecumberri por haber sido injustamente acusado de robo de joyas por la actriz Claudia Islas, Aguilera Valadez decidió probar suerte al trabajar en un ensamble coral.

Durante esta época experimentó con su nombre artístico y se hizo llamar bajo el seudónimo de Adán Luna con el que llegó a trabajar como corista de artistas como Angélica María y Leo Dan, en 1970.

Su primer disco fue "El Tianguis"

Su primera oportunidad para grabar con alguna disquera fue cuando RCA Music lanzó el proyecto "El Tianguis", en él la empresa recopiló a varios artistas que no eran tan conocidos en ese entonces.

Así que Juan Gabriel bajo el nombre todavía de Adán Luna fue incluido en esa propuesta musical en el que también estuvieron Estela Núñez, el grupo Los Zignos, Roberto Jordán, entre otros.

El concepto "El Tianguis" tuvo una presentación en vivo el 19 de julio de 1971 en el que Adán Luna también cantó, lo cual ocurrió previo a que el cantante originario de Parácuaro, Michoacán cambiara su nombre artístico por segunda vez, ahora como Juan Gabriel, con el que se quedaría durante toda su vida.

Fue compositor de música religiosa

Juan Gabriel no sólo compuso los temas de amor y desamor que tanto son conocidos por la audiencia, sino que también creó melodías religiosas para la agrupación del Coro de Las Cien Voces.

Estas piezas sonaron en la Ciudad de México, durante las misas en una iglesia en Coyoacán, pero además en un material discográfico que grabó dicho coro. Actualmente canciones como "Jesucristo dónde estás?", "En el mundo ya no hay paz" y "Eres difícil de olvidar" se pueden escuchar en plataformas digitales como Spotify y Apple Music.