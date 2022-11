Juan Pablo Medina pensó que tras trombosis no regresaría a serie

A-AA+

Aún no puede saberse mucho de la historia, pero en lo que será la nueva temporada de "Soy tu fan", el personaje interpretado por Juan Pablo Medina estará pasando por un momento complicado.

La nueva entrega, cuyas grabaciones acaban de terminar, inicia donde termina la película alusiva estrenada en septiembre pasado y disponible ahora en streaming.

En la cinta, Iñaki, nombre de su personaje, es padre de una joven y es dejado por Fernanda (Johanna Murillo), con quien en algún momento sostuvo un amorío.

"(En la tercera temporada) Va a estar en un momento donde va a tener que tomar ciertas decisiones importantes, entonces, está lindo porque me pone (como actor), en un lugar creativo", indica Medina.

"Hacer la película fue lindo, pero en pandemia, todos en un hotel y está chingón, pero raro. Soy tu fan es una serie y creo ahora se recupera todo lo que había en ella: la Ciudad de México como protagonista, La Condesa (colonia), esos lugares que se vieron en las primeras dos temporadas", considera.

Indica que además de volver a trabajar con amigos, lo más rico es que la gente aún quiere ver lo que pasa con los personajes, generando una gran expectativa.

Ana Claudia Talancón, Martín Altomaro, Maya Zapata, Gonzalo García Vivanco. Edwarda Gurrola y Marcela Guirado, entre otros, repiten en la producción.

Problema de salud no lo detuvo

"Soy tu fan", la serie, es de alguna manera el regreso formal de Medina a la actuación, tras el problema de trombosis que lo aquejó el año pasado y puso en peligro su vida. Para salvarlo, le fue amputada parte de su pierna derecha.

"Justo cuando pasó todo, dije: ya valió madre, ya no va a pasar, afortunadamente ya comencé a trabajar, es increíble poder regresar al set con amigos y ver que hay que normalizar, no hay por qué no tener trabajo

"Llevo muchos años en esto y afortunadamente he ido creciendo, he tenido años muy malos y poco a poco he ido ganándome un lugar si eso significa algo. Poder vivir de lo que amas es lo más chingón", establece.

Claro, subraya, todo se ha podido por el apoyo increíble recibido por familia, pareja y amigos, que jamás lo dejaron.

Medina asistió a la presentación de Quién 50, evento organizado por la revista para dar a conocer a las cinco decenas de personajes más poderosos de México. Al encuentro asistieron, entre otros, el cinefotógrafo Rodrigo Prieto ("Amores perros"), la actriz Mariana Treviño ("Club de Cuervos"), la conductora Monserrat Oliver y el patinador Donovan Carrillo.