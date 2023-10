Muere Cecilia Priego, actriz de "La reina del sur", a los 36 años

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 1 (EL UNIVERSAL).- La actriz mexicana, Cecilia Priego, conocida por su participación en la serie "La reina del sur", falleció este pasado sábado 30 de septiembre, a la edad de 36 años. Aunque las causas de su muerte no han sido confirmadas por la familia, se cree que fue el cáncer cervicouterino el que le arrebató la vida, enfermedad que ya había logrado superar en dos ocasiones.

La noticia fue a dada a conocer por su padre, el señor Freddy Persa, a través de un emotivo mensaje que publicó en las redes sociales, donde no sólo se dijo destrozado por la partida de su hija, también destacó la fuerza con la que enfrentó su situación, pues era una mujer que amaba la vida."No recuerdo el día, la hora, pero desde que inició está batalla de tu enfermedad empecé a escribir siempre agradeciendo a Dios por tus caídas y tus levantadas. Siempre demostraste tu fuerza, tu fe, tus ganas de vivir como una guerrera incansable y dos veces venciste está enfermedad siempre disfrutando tu vida", escribió junto a un collage con varias fotografías de la actriz.A pesar del dolor, el padre de Cecilia también se dijo agradecido por el tiempo que pudieron convivir y sobre todo tranquilo, pues está seguro de que su hija ahora está en un lugar mejor, lejos del dolor: "Hoy mi rebaño está muy triste, una de mis ovejas se me va. Seguro estoy que Dios la tomará en el suyo. Te doy gracias señor por prestármela, te la devuelvo porque seguro estoy estará en un mejor lugar", agregó.El señor Persa también destacó el talento que tenía la actriz y se despidió de ella, con la promesa de que algún día volverán a reunirse, para seguir disfrutando de su trabajo: "Hoy se cierra el telón para ti en la tierra, pero seguro estamos que tu presencia y tu legado traspasara más allá y continuarás tu proyecto en el cielo creando y organizando teatro en el cielo para tus abuelos, tíos, primos y amigos que ya no están con nosotros. Por siempre mi niña Cecilia Priego", finalizó.Originaria de Tabasco, Cecilia estudió la licenciatura en Gestión y promoción de la cultura; sin embargo, al finalizar su preparación profesional decidió ir en busca de sus sueños, y en 2007 se mudó a la CDMX con la intención de conseguir un lugar en el mundo de la actuación.Estudio actuación en la escuela de Luis Felipe Tovar y desarrolló gran parte de su carrera en el teatro, también participó en varios melodramas de TV Azteca entre los que destacan: "Pasión morena", "Pobre diabla", "Huérfanas", "Por siempre tuya Acapulco", además de la serie de Telemundo "La Reina del Sur".Fue en 2021 cuando Prego se enfrentó por primera vez al cáncer, incluso fue sometida a un histerectomia (cirugía para extirpar el útero) para poder salvar su vida. Pero la enfermedad volvió de nueva cuenta, de acuerdo con sus historias en las redes sociales, en agosto de este año, cuando le fue detectado un segundo tumor por lo que se tuvo que cumplir un tratamiento de quimioterapia.