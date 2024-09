JUANES QUIERE HACER MÁS CINE

TORONTO (CANADÁ). - ‘Pimpinero: sangre y gasolina’, del director Andrés ‘Andy’ Baiz, es la primera película del cantante Juanes que se acaba de estrenar en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF). Pero tanto uno como otro dejan claro que no será el último largometraje en el que participará el ganador de decenas de premios Grammy.

“Definitivamente, sí quisiera volver a hacerlo. Me gustó mucho la experiencia y siento que después de haber hecho esto, digo: ‘Ah, ok, creo que lo puedo hacer, lo puedo hacer un poco mejor cada vez’. Porque esa experiencia fue como... muy fuerte”, reconoció Juanes en entrevista con EFE..

“Me encantaría volver a hacerlo. Obviamente la música es mi camino. Yo nunca voy a dejar la música, pero creo que este tipo de complementos de expresión son demasiado enriquecedores y me encantaría algún día poder hacer más”, confiesa el autor del álbum ‘La vida...es un ratico’.

No es la única confesión que el artista y Baiz, director y productor ejecutivo de series como ‘Narcos’ (2015-2017) o ‘Griselda’ (2024), realizan durante la entrevista.

En ‘Pimpinero’, Baiz relata la vida de una familia de contrabandistas de gasolina que se aventuran en Venezuela para llevar a Colombia gasolina a un precio de descuento, enfrentándose a un poderoso grupo rival y las autoridades venezolanas.

Juanes da vida a Moisés, el mayor de tres hermanos. Ulises (Alberto Guerra) es el mediano y Juan (Alejandro Speitzer) el más joven. Los tres forman el clan Estrada, unos pimpineros a la vieja usanza.

“Yo siempre quise que fuera Moisés, pero le pedí a Juanes que también hiciera una audición para don Carmelo, que es uno de los personajes antagónicos de la película. ¡Imagínate, yo pedirle a alguien tan conocido, multipremiado, tan talentoso, que haga un ‘casting’, imagínate!”, explicó con una sonrisa Baiz.

“Es un ser humano tan bonito, con tan poco ego, tan auténtico, tan lindo, tan generoso, que hasta me manda dos audiciones, imagínate. O sea, no, no puedo creerlo. Y las dos audiciones las hizo muy bien y muy diferentes”, añadió.