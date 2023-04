Juanes y Trueno actuarán en el foro Latin Alternative (LAMC) de Nueva York

Nueva York, 25 abr (EFE).- El rockero colombiano Juanes y el rapero argentino Trueno encabezan dos conciertos gratuitos que tendrán lugar en el Latin Alternative Musical Conference (LAMC) de Nueva York, considerado el festival independiente más importante de la música latina y que se celebrará entre el 11 y el 15 de julio, según informó este martes la organización.

Juanes compartirá cartel el 12 de julio con el joven grupo femenino de regional mexicano Conexión Divina en el SummerStage de Central Park, mientras que Trueno actuará también allí el 15 de julio con la rapera puertorriqueña Villano Antillano y el dúo afrofuturista colombiano Dawer x Damper para celebrar los 50 años del nacimiento del hip hop, indicó LAMC en una nota.

Son las primeras confirmaciones de este foro que desde hace más de dos décadas reúne en la Gran Manzana a cientos de artistas, ejecutivos, periodistas y otros participantes de la industria musical de habla hispana en torno a una serie de conferencias y espectáculos.

El LAMC también está celebrando entre este 25 y 28 de abril un foro virtual con la temática "Wonder women of Latin music" (las súper mujeres de la música latina), que incluye dos populares muestras musicales, esta vez en "streaming": "Sounds of Spain", centrado en España, e "Indie Showcase", de artistas independientes

Entre los artistas que participan en esas sesiones están Israel Fernández, La Santa Cecilia, Rodrigo y Gabriela, Caramelo Haze, Silvia Pérez Cruz, Valeria Canavati y Mando.

También hay programadas varias conversaciones virtuales en este evento, que incluyen al máximo ejecutivo de los Latin GRAMMYs, Manuel Abud; al rockero español Enrique Bunbury; al grupo Cypress Hill y a Toy Selectah, miembro fundador de Control Machete.