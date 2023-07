Juanita Molina será la hija de "Betty la Fea"; así su carrera

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 10 (EL UNIVERSAL).- La icónica telenovela colombiana "Betty, la fea" continúa generando emociones y ahora se ha confirmado una secuela que llegará en el 2024 bajo la producción de Prime Video, la plataforma de streaming de Amazon. La serie se desarrollará 20 años después de la conclusión de la historia original, centrándose en la vida de Beatriz Pinzón Solano, conocida como Betty la fea, quien sigue casada con Armando Mendoza y reconstruye su relación con su hija adolescente, Mila.

Uno de los interrogantes de los seguidores de la telenovela era quién interpretaría a Mila, la hija de Betty y Armando. Ana María Orozco, quien protagonizó la serie original como Betty, reveló en una entrevista que el papel de Mila será interpretado por Juanita Molina, una talentosa actriz que ha participado en producciones como "La Reina del Flow".

Es importante mencionar que la secuela de "Betty, la fea" no contará con todo el elenco original, ya que algunos actores han fallecido y otros no fueron considerados para esta nueva temporada. Sin embargo, se contará con un equipo creativo conformado por Marta Betoldi, Juan Carlos Pérez, César Betancur, Valeria Gómez y Luis Carlos Ávila, quienes estarán a cargo de los guiones y la supervisión del desarrollo creativo.

La dirección de la producción con Juanita Molina estará a cargo de Mauricio Cruz Fortunato, y se espera que la secuela mantenga la energía y el impacto que el personaje de Betty generó en los estándares de belleza convencionales. Prime Video se encuentra emocionado por colaborar con Estudios RCN para llevar esta historia universalmente atractiva e inspiradora a los espectadores de todo el mundo.

A su vez, Juanita Molina continúa acaparando todas las miradas por su papel en la telenovela. La modelo y actriz ha sabido mantener siempre una figura reluciente y admirable, como se puede ver en sus redes sociales y todos los looks que ha ostentado durante estos años.