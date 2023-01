Juez de "MasterChef Celebrity" se disloca hombro durante un programa

A Gipsy Chef se le sale el hombro en directo en #Zapeando2267 @gipsychef pic.twitter.com/doDWa01Jt6 — oscar ? (@oscaarcaano) January 10, 2023

Todo puede suceder en la televisión, tal como la situación que vivió en carne propia el chef Pablo Albuerne, uno de los jueces de "MasterChef Celebrity", quien se dislocó uno de sus hombros, mientras se encontraba realizando una receta totalmente en vivo, y aunque el español, puso a prueba su valentía y trató de recolocarse el hueso por sí mismo, tuvo que abandonar el foro del programa en que se encontraba para ser atendido.

Luego de su aparición en el reality de show de cocina, Albuerne se dio a conocer en México, como el más duro de los jueces de la competencia a la hora de evaluar la calidad de los platillos, sin embargo, mientras los episodios transcurrían demostró su encanto y gran corazón, en momentos en los que, por ejemplo, demostró la ternura y admiración que le produjo el profesionalismo de Naty, la ganadora de la edición más reciente de "MasterChef Jr", o cuando lloró por la salida de Karla Sofía Gascón, su compatriota.

Por todo esto, el público mexicano aceptó con los brazos abiertos al chef que, ahora, se encuentra en su natal España, en donde lleva a cabo diferentes actividades culinarias, pues ahí se encarga de sus dos restaurantes; "La zorra" y "El santo", pero, además, es muy activo en la televisión española, ya que visita frecuentemente el set de "Zapeando", un programa de entretenimiento, transmitido a través de la señal de "La Sexta", en el que comparte algunas de sus mejores recetas.

Fue precisamente en una reciente transmisión del show, que el español, originario de Oviedo, estaba por preparar una receta saludable, luego que estudiantes del colegio Torre de Hércules, le solicitaran mediante un video que les mostrara un platillo rico y sano para comer a la hora del almuerzo, por lo que el chef Pablo que, en su región también es conocido como "Gipsy chef", estaba por presentar su famosa crema de cacao, sin embargo, el percance de su hombro le impidió seguir con la preparación.

De acuerdo con el video, que ya circula en redes, Albuerne sólo llevó a cabo un ligero movimiento y con eso bastó para que su hombro se dislocase, por lo que el chef español hizo, automáticamente, una expresión de dolor e indicó a los conductores del show lo que le había sucedido: "¡Ah! ¡Se me ha salido el hombro!", a lo que Dani Mateo y Miki Nadal, los presentadores, reaccionaron atónitos.

"¿Esto es verdad?", le preguntó Mateo. "Sí, sí, esto es de verdad", respondió el chef Pablo, mientras se paraba de su asiento, tratando de recolocarse el hombro con el respaldo de la silla donde antes se encontraba sentado, pero al no hallar la posición adecuada para lograrlo, Mateo le pidió que abandonará el set, en compañía de Nadal, para que fuera atendido por el equipo médico de la televisora.

Sin embargo, no fue más que un susto, debido que al poco tiempo, "Gipsy chef" volvió a cuadro, totalmente recompuesto, para seguir con su receta, confiándole a los presentadores que si bien, nunca antes le había sucedido una cosa así, sí tenía pendiente una operación de hombro, la cual postergó cuando viajó a México para grabar "MasterChef Celebrity", decisión que esa tarde le cobró cuentas.