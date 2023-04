Julián Figueroa: su destino era ser artista

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 10 (EL UNIVERSAL).- El destino de Julián Figueroa, quien falleció el domingo a los 27 años, estaba decidido: sería artista como sus padres.

Los palenques que recorría su padre, Joan Sebastian, y las presentaciones musicales de fin de semana y la grabación de telenovelas de su madre, Maribel Guardia, fueron su normalidad desde bebé.

No era sorpresa la llegada de Julián: sus famosos padres habían confirmado el romance y la misma actriz había posado embarazada, orgullosa del primogénito que esperaba justo en la víspera del Día de las Madres.

Era el cuarto hijo de ocho para Joan Sebastian y al que siempre tuvo cerca y llevó consigo, como lo hizo con sus hijos mayores.

Julián aprendió de manera natural a cantar, a tocar la guitarra, a pisar un escenario sin temor, a entrar a un estudio de grabación, guiado no sólo por sus padres, sino también por su hermano José Manuel Figueroa.

En 2015 se quitó el miedo y aceptó probar suerte como actor en un episodio de "Como dice el dicho", de Televisa, al mismo tiempo que participó en la serie biográfica sobre su padre, "Por siempre Joan Sebastian", que consideró como un amuleto de buena suerte; posteriormente participó en "Secretos de familia" y recientemente en "Mi camino es amarte".

Pero lo suyo era la música. Heredó de su padre, fallecido en 2015, un estudio de grabación en Juliantla. Había lanzado algunos sencillos, como "Ay amor", muy lejos del éxito de su padre, pero suficiente para probar el terreno.

A los 22 años, Julián no sólo celebró su cumpleaños, también celebró su debut como papá del pequeño José Julián, con el que hizo abuela a Maribel Guardia, quien no se cansaba de presumir al pequeño en redes sociales.

Con Julián Figueroa queda, al igual que la de sus dos hermanos mayores: Trigo y Juan, otra vida truncada en el árbol genealógico de Joan Sebastian.

El pasado 8 de abril el cantante publicó en Instagram unas palabras dirigidas hacía su fallecido padre, asegurando que tras 8 años de su partida "el tiempo sabe más amargo" y reiterando cuanto lo extraña.