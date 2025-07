Julian McMahon fallece tras batalla contra el cáncer

BEVERLY HILLS, California, EE.UU. (AP) — Julian McMahon, el actor nacido en Australia que actuó en dos películas de "Los cuatro fantásticos" y apareció en programas de televisión como "Charmed", "Nip/Tuck" y "Profiler", falleció esta semana, anunció su esposa en un comunicado.

McMahon, de 56 años, murió pacíficamente tras una batalla contra el cáncer, dijo Kelly McMahon en un comunicado proporcionado a The Associated Press por su publicista con sede en Beverly Hills, California.

"Julian amaba la vida", se lee en el comunicado. "Amaba a su familia. Amaba a sus amigos. Amaba su trabajo y amaba a sus fans. Su deseo más profundo era llevar alegría a tantas vidas como fuera posible".

McMahon interpretó al Doctor Doom en las películas "Los Cuatro Fantásticos" en 2005 y "Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer", que se estrenó dos años después.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además de "Charmed", "Nip/Tuck" y "Profiler", también tuvo papeles en los programas de televisión "Home and Away", "FBI: Most Wanted" y "Another World", según IMDB.

La actriz Alyssa Milano, quien actuó con McMahon en "Charmed", lamentó su muerte en las redes sociales, diciendo: "Julian era más que mi esposo en la televisión".

"Julian McMahon era magia", dijo. "Esa sonrisa. Esa risa. Ese talento. Esa presencia. Entraba en una habitación y la iluminaba, no solo con carisma, sino con amabilidad. Con picardía. Con una comprensión profunda del alma".