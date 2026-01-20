logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El legado de Valentino Garavani en la moda

Fotogalería

El legado de Valentino Garavani en la moda

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Julio Iglesias pide archivar investigación contra él

Por El Universal

Enero 20, 2026 03:00 a.m.
A
Julio Iglesias pide archivar investigación contra él

El abogado de Julio Iglesias ha pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España el archivo de las diligencias preprocesales, declaradas secretas, en las que investiga una denuncia contra el cantante por un presunto acoso y agresión sexual en 2021 a dos empleadas en República Dominicana y Bahamas, que le ha provocado un "grave daño reputacional".

En un escrito de 15 páginas, al que ha tenido acceso EFE, el abogado de Iglesias, José Antonio Choclán, considera que los tribunales españoles "carecen (y por extensión la Fiscalía de la Audiencia Nacional) de Jurisdicción para la averiguación del hecho denunciado".

Lo que justifica por el hecho de que las denunciantes no son de nacionalidad española ni son menores de edad y que el cantante tiene residencia habitual en República Dominicana, donde supuestamente se produjeron los hechos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

LEGO lanza set de perrito Golden Retriever
LEGO lanza set de perrito Golden Retriever

LEGO lanza set de perrito Golden Retriever

SLP

El Universal

Conoce el nuevo set de construcción LEGO Adultos: un tierno cachorro Golden Retriever con detalles realistas.

Karol G y Feid finalizan su noviazgo tras tres años juntos
Karol G y Feid finalizan su noviazgo tras tres años juntos

Karol G y Feid finalizan su noviazgo tras tres años juntos

SLP

El Universal

Tras varios rumores, Karol G y Feid confirman su separación de manera amistosa y mantienen una buena comunicación.

Grecia Quiroz dispuesta a ser investigada por el caso Carlos Manzo
Grecia Quiroz dispuesta a ser investigada por el caso Carlos Manzo

Grecia Quiroz dispuesta a ser investigada por el caso Carlos Manzo

SLP

El Universal

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, se pronuncia abiertamente a ser examinada por la fiscalía en relación al caso de su esposo Carlos Manzo.

Julieta Venegas anuncia gira Norteña por México
Julieta Venegas anuncia gira Norteña por México

Julieta Venegas anuncia gira 'Norteña' por México

SLP

EFE

La cantante mexicana Julieta Venegas anuncia su gira en México presentando su nuevo disco 'Norteña'.