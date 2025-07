Jurassic World Rebirth: Éxito en taquilla y críticas mixtas

"Jurassic World Rebirth" fue la película más taquillera este fin de semana en Norteamérica con un lanzamiento global de cinco días que alcanzó los 318,3 millones de dólares, según estimaciones del estudio el domingo.

La película de Universal Pictures, dirigida por Gareth Edwards, se estrenó el miércoles y recaudó 147,3 millones de dólares en sus primeros cinco días en 4.308 cines de América del Norte. Se estima que 91,5 millones de dólares de esa cifra provienen del tradicional fin de semana que incluye el feriado del viernes (4 de Julio en Estados Unidos), el sábado y las ventas de boletos proyectadas para el domingo.

A nivel internacional, se estrenó en 82 mercados, incluyendo China, sumando 171 millones de dólares al total de apertura. Según el estudio, 41,5 millones de dólares de esa cifra provienen solo de China, donde se proyectó en 65.000 pantallas, 760 de las cuales eran IMAX. Es la mayor apertura del año de la MPA (Asociación de Películas) en el país.

"Rebirth", protagonizada por Scarlett Johansson, Mahershala Ali y Jonathan Bailey, es la cuarta película de la serie "Jurassic World" y la séptima desde que la adaptación original de Michael Crichton por Steven Spielberg arrasó en los cines en el verano de 1993. La nueva película recibió críticas mixtas, con un 51% en Rotten Tomatoes, y una calificación de B en CinemaScore por parte de las audiencias del fin de semana de estreno.

Factores como el fin de semana festivo, la inflación y las realidades del cine post-COVID hacen difícil comparar de manera justa el lanzamiento de "Rebirth" con las otras películas de la franquicia "Jurassic World", la primera de las cuales se estrenó con 208 millones de dólares a nivel nacional en 2015. Las otras dos, "Fallen Kingdom" y "Dominion" se estrenaron con 148 millones y 145 millones respectivamente.

"Jurassic World Rebirth" introdujo un nuevo elenco a la serie y trajo de vuelta una voz familiar en el guionista de "Jurassic Park", David Koepp, para guiar la historia sobre una peligrosa búsqueda de ADN de dinosaurio (no para crear dinosaurios esta vez, sino para curar enfermedades del corazón). Se informó que costó 180 millones de dólares netos producirla, sin incluir los costos de marketing y promoción.

La campaña fue de gran alcance, incluyendo una gira de prensa global, con paradas en todas partes desde Londres hasta Seúl, marketing integrado a través de las plataformas de NBC Universal y asociaciones de marca con todo, desde Jeep y 7-11 hasta la línea de cuidado de la piel de Johansson.

Ninguna película nueva importante se atrevió a enfrentarse a los dinosaurios, que dejaron atrás al campeón de la semana pasada, la película de carreras de Brad Pitt "F1". "F1" cayó 54% en su segundo fin de semana con 26,1 millones de dólares, ayudando a llevar su total nacional a 109,5 millones de dólares. Continúa proyectándose en pantallas IMAX, que representaron 7,6 millones de dólares de las ventas de boletos del fin de semana en América del Norte. A nivel global, se acerca a los 300 millones de dólares con un total acumulado de 293,6 millones de dólares.

El tercer lugar fue para "How to Train Your Dragon," que ganó 11 millones de dólares en su cuarto fin de semana, llevando su total nacional a 224 millones de dólares. "Elio" de Disney y Pixar se ubicó en cuarto lugar con 5,7 millones de dólares. A nivel global, "Elio" acaba de superar los 96 millones de dólares en tres fines de semana.

Estimado de las diez películas más taquilleras de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. "Jurassic World Rebirth" - $91,5 millones.

2. "F1 The Movie" - $26,1 millones.

3. "How to Train Your Dragon" - $11 millones.

4. "Elio" - $5,7 millones.

5. "28 Years Later" - $4,6 millones.

6. "Lilo & Stitch" - $3,8 millones.

7. "M3GAN 2.0" - $3,8 millones.

8. "Mission: Impossible – The Final Reckoning" - $2,7 millones.

9. "Materialists" - $1,3 millones.

10. "This is Spinal Tap" - $931.737.