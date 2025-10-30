Justin Bieber confiesa tensiones durante el embarazo de Hailey

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 30 (EL UNIVERSAL).- Aunque en 2024 el cantante Justin Bieber y su esposa Hailey Bieber vivieron la emoción de convertirse en padres, no todo fue alegría: días antes de la llegada de su primer hijo, Jack, enfrentaron momentos tensos.

Durante una transmisión en Twitch, el intérprete de "Baby" contó que en agosto de ese año su esposa lo reprendió por su actitud hacia la profesional que le brinda acompañamiento físico, emocional e informativo durante el embarazo, el parto y el posparto.

Bieber recordó que sintió que lo estaba "haciendo a un lado" cuando él quería consolar a Hailey. "Es instintivo ser papá y estar ahí", dijo. Aunque reconoció que la especialista solo buscaba facilitar el proceso, él también quería participar activamente.

Según Justin, Hailey se puso ansiosa por la firmeza con la que él hablaba con la acompañante le pidió disculparse: "Ella me dijo: 'Tienes que disculparte... limpia el ambiente'".

El cantante accedió, explicando que sus emociones estaban "muy intensas", y luego le pidió que no le quitara su rol como padre: "También tengo buenos instintos para estas cosas", afirmó.

El embarazo y parto de Hailey

Por su parte, Hailey relató a Vogue que evitó leer historias de partos traumáticos para no asustarse. Durante los primeros meses sufrió fuertes náuseas matutinas, pero con entrenamiento de fuerza y una dieta balanceada logró sentirse bien hacia el final del embarazo.

La bailarina quiso mantener su embarazo en privado durante seis meses para evitar explicaciones o críticas. Su silueta estilizada hizo que su pancita apenas fuera visible hasta ese momento.

Sin embargo, ocultarlo no le hacía sentir bien, pues también quería salir y vivir su vida con normalidad.

Cuando llegó el día del parto, fue inducida a las 39 semanas tras perder líquido amniótico y los médicos tuvieron que romper la fuente. "No fue nada divertido", dijo a la revista "Vogue". Después del nacimiento, enfrentó una complicación: "Estaba sangrando muchísimo. La gente muere, y ese pensamiento cruza tu mente. Te empiezas a asustar".

Aun así, aseguró que siempre confió en su doctora y sabía que no permitiría que algo le pasara.

La pareja celebró el primer cumpleaños de su hijo el verano pasado y compartió detalles de la fiesta en Instagram.

Desde su boda en 2018, han enfrentado rumores de crisis y rupturas, pero suelen responderlos con muestras de cariño en redes sociales.

Este año, Justin fue criticado por "celebrar" de manera extraña la portada de Hailey en Vogue Estados Unidos, al recordar que alguna vez le gritó que nunca aparecería en la revista. También circularon videos en los que Justin decía que habría dejado a su esposa "hace mucho tiempo" si no fuera por su apariencia.