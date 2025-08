Justin Bieber enterneció al mundo con el debut musical de su hijo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Justin Bieber enterneció a sus millones de seguidores por aparecer junto a su hijo Jack Blues Bieber en el video de su canción "Yukon", lanzada esta semana, tema que forma parte de "Swag", su séptimo álbum de estudio.

Es su primer álbum desde "Justice" de 2021 y el primero desde que se convirtió en padre en agosto de 2024; en el material en blanco y negro también aparece su esposa, la modelo Hailey Bieber.

En una de las escenas Hailey sostiene al bebé, quien no muestra su rostro; en otro momento, Justin besa el pequeño pie de Jack, un tierno gesto que aplaudieron los fans del cantante que ha sido cuestionado en los meses recientes sobre el estado de su salud mental.

En medio de esta paternidad que Justin celebra en "Yukon", el intérprete de 31 años ha protagonizado varios momentos tensos en los que encara a los paparazzi, a quienes Bieber tacha de acosadores.

El cantante también ha dado de qué hablar por compartir videos en los que aparece fumando marihuana y en aparente mal estado, lo que ha prendido las alertas de sus seguidores en más de una ocasión en los últimos meses.

Bieber, el cantante canadiense ganador de dos premios Grammy e ídolo que revolucionó el pop adolescente y la fama en redes sociales, es conocido por su suave tenor lírico de R&B pop, demostrado en los éxitos con certificación diamante "Baby", "Sorry" y "Stay" con The Kid Laroi. Al comienzo de su carrera, y siendo un preadolescente, Bieber comenzó a trabajar con Usher y el influyente manager musical Scooter Braun.

En 2023, Bieber vendió los derechos de su música, todos sus seis álbumes, incluidos éxitos como "Sorry" y "Baby", a Hipgnosis, una compañía de inversión musical con sede en el Reino Unido. Los detalles financieros del acuerdo no fueron revelados, pero la revista Billboard informó que la venta tuvo un valor estimado de 200 millones de dólares.

