´K-POP DEMON HUNTERS´ TENDRÁ SU SECUELA EN NETFLIX
El gigante del entretenimiento Netflix confirmó este jueves la producción de la secuela de ´K-Pop Demon Hunters´, expandiendo el universo de la película más vista de la plataforma.
La producción, todavía sin fecha de estreno, volverá a correr a cargo de Maggie Kang y Chris Appelhans, mientras que Sony Pictures Animation se encargará de animar la historia.
Con ´KPop Demon Hunters´, "Maggie y Chris no solo llegaron al público, sino que despertaron una comunidad de seguidores global que trascendió idiomas y generaciones", indicó en un comunicado la directora de contenido de Netflix, Bela Bajaria.
"Estamos sumamente orgullosos de profundizar nuestra colaboración con ellos y, junto con nuestros socios de Sony Pictures Animation, construir este universo de maneras que sorprenderá y deleitará a los seguidores", agregó.
La secuela del largometraje animado se confirma tras varios meses de especulaciones sobre una posible extensión del fenómeno de ´KPop Demon Hunter´, que se ha convertido en un éxito en
la plataforma, coronándose como la producción más vista de la historia.
