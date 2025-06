Kalimba se roba los reflectores de Fantasticamania

El famoso cantante mexicano Kalimba sorprendió al público que fue a disfrutar el AEW Grand Slam México con una aparición en el combate de "su hermano gemelo" Lio Rush.

Durante la exhibición entre Lio Rush, Ricochet, Máscara Dorada y Hologram , el público empezó a gritar "Kalimba, Kalimba" para comparar al primero de ellos con el cantante de éxitos como "Duele", "No me quiero enamorar" o "Tocando fondo", entre otros.

Eso provocó que en redes sociales Lio Rush preguntara con quién lo estaban comparando. Más tarde, durante su entrada para enfrentarse a Difunto, Rugido, Magnus y Zandokan Jr, Kalimba apareció de sorpresa, provocando los gritos y risas en el público.

Lio Rush no entendió qué estaba pasando, incluso el árbitro sugirió que se saluden. Finalmente, el exintegrante de OV7 y el luchador estadounidense se tomaron varias fotos para enmarcar el gracioso momento.