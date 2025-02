Kanye West revela que no tiene bipolaridad, sino autismo

Después de varios años con un diagnóstico de trastorno bipolar, Kanye West ha revelado que en realidad padece autismo, asegurando que su diagnóstico inicial fue un error.

El esposo de Bianca Censori volvió a ser el centro de atención esta semana, no solo por su declaración, sino también por la aparición de la arquitecta en la alfombra roja de los Grammy en Los Ángeles, donde su arriesgado atuendo: un vestido de transparencias se volvió viral.

Tras la controversia que generó la vestimenta de Censori, West fue invitado al podcast "The Download", donde compartió detalles sobre su salud mental. Durante la conversación, el rapero explicó que en 2016 le diagnosticaron trastorno bipolar, pero que recientemente descubrió que tiene otro padecimiento. Según West, Bianca Censori jugó un papel clave en esta nueva evaluación.

El intérprete de "I Wonder". "Me llevó a consulta porque me dijo: 'Hay algo en tu personalidad que no parece bipolar. He visto casos de bipolaridad antes'".

West confesó que su comportamiento errático ha sido un desafío para su círculo cercano. "Es muy difícil para ellos, porque soy un hombre adulto y no se lo puedes decir así de fácil", expresó.

También reconoció que ciertas actividades diarias, como manejar su cuenta bancaria o hacer publicaciones en redes sociales, pueden volverse abrumadoras para él. "Es difícil la sensación constante de no tener el control. Me hizo perder el control", admitió.

¿Qué es el Trastorno del Espectro Autista?

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una condición del neurodesarrollo que afecta el funcionamiento cerebral y la configuración del sistema nervioso. De acuerdo con fuentes especializadas, este trastorno puede manifestarse de diversas maneras y con distintos niveles de intensidad.

Las personas con TEA suelen experimentar dificultades en la interacción social, la comunicación y la flexibilidad del pensamiento y la conducta. Algunos pueden presentar hipersensibilidad a estímulos, patrones de comportamiento repetitivos o intereses muy específicos.

En contraste, el trastorno bipolar es una enfermedad mental caracterizada por cambios extremos en el estado de ánimo, alternando entre episodios de manía, donde la persona puede sentirse eufórica o irritada, y episodios de depresión, en los que predomina la tristeza y la fatiga. Esta condición puede presentarse de forma crónica o episódica, según el "National Institute of Mental Health".