Kanye West hace pública su admiración por Hitler

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- En los últimos meses, Kanye West ha lanzado mensajes de odio hacia la comunidad judía, lo que le valió, incluso, la restricción de algunas de sus redes sociales; sin embargo, en su más reciente aparición pública, el cantante llegó demasiado lejos al revelar su admiración por Adolf Hitler, dictador alemán que causó la muerte de millones de judíos en 1921.

West acudió como invitado el programa InfoWars, donde, sin reparo alguno, destacó que ve muchas cosas buenas en el líder del partido Nazi:

"Él inventó la autopsia, inventó el micrófono que yo mismo uso como músico, y no puedes decir en voz alta que esta persona hizo algo bueno en algún momento, y estoy harto de ello. Estoy harto de las clasificaciones, todo ser humano tiene algo de valor. Especialmente Hitler", dijo.

Tras las declaraciones del rapero, el conductor de la emisión, Alex Jones decidió tomar la palabra y dejar en claro que su postura era muy diferente a la de su invitado: "ni me gustan los Nazis, ni me gustan lo que están haciendo algunas de las mafias"; sin embargo Kanye lo interrumpió para dejar muy claro que "A mí me gusta Hitler", agregó.

Algo que también llamó la atención fue el peculiar atuendo que el intérpete utilizó durante todo el programa, pues llevaba puestos un par de guantes negros y un pasamontañas del mismo color que cubría todo su rostro por completo.

Esta no es la primera vez que el artista habla sobre su fanatismo por los nazis, hace unos meses hace unos meses un exempleado de TMZ afirmó que Ye, como se hace llamar ahora, ya había profesado su gusto por Hitler durante una entrevista que concedió en 2018.

Por si fuera poco, personas que alguna vez fueron cercanas al rapero, revelaron CNN que en alguna ocasión el artista quiso poner a uno de sus discos el nombre del líder alemán, además de que creaba un ambiente hostil alrededor de él por tratar de enlistar las cualidades de éste.

"Elogiaba a Hitler diciendo lo increíble que era que hubiera acumulado tanto poder y hablaba sobre todas las grandes cosas que él y el Partido Nazi lograron para el pueblo alemán".