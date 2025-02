Kanye West: Trayectoria y Desafíos con la Salud Mental

Kanye West ha sido un cantante destacado en la industria musical, tanto por su talento para componer, como por sus declaraciones y comportamientos que han generado debates, primero por sus posturas políticas y sociales, y ahora también por su salud mental.

A lo largo de su trayectoria, pero principalmente durante la última década, ha compartido públicamente sus experiencias y diagnósticos relacionados con su bienestar psicológico. Estos son algunos momentos que han dejado preocupados a algunos de sus seguidores y han causado rechazo por parte de sus detractores, e incluso le ha costado el rechazo de quienes se identificaban como sus fanáticos.

1. Entrevista en "Big Boy TV" (2016) – Durante la promoción de "The Life of Pablo", Kanye mencionó que había estado lidiando con problemas de salud mental, aunque en aquel año no especificó un diagnóstico.

2. Hospitalización en 2016 – En noviembre de ese mismo año fue ingresado en el Centro Médico de la UCLA por agotamiento y se especuló que también había sido por problemas psiquiátricos aún sin especificar su diagnóstico.

3. Álbum "Ye" (2018) – En la portada del disco se lee: I hate being Bi-Polar it's awesome (Odio ser bipolar, es increíble), lo que muchos interpretaron como una declaración finalmente sobre un diagnóstico específico de un padecimiento psicólogo.

4. Entrevista con Charlamagne tha God (2018) – Kanye habló sobre su hospitalización y describió cómo había sido diagnosticado con una condición mental, trastorno de bipolaridad, misma de la que había dado señales en la portada de su disco lanzado ese mismo año.

5. Rally presidencial en Carolina del Sur (2020) – Durante su campaña presidencial en la que contenido contra Donald Trump, Joe Biden, y Jo Jorgensen, Kanye tuvo un discurso errático en el que lloró al hablar sobre el aborto y su familia, lo que generó nuevamente preocupaciones sobre su estado mental.

6. Publicaciones en Twitter (2020) – En ese mismo año de la contienda hizo varias publicaciones que preocuparon nuevamente a su público y usuarios en general, en las que mencionó que su esposa Kim Kardashian intentó internarlo y comparó su vida con la película "Get Out", protagonizada por Daniel Kaaluya. Un año después Kim presentó su divorcio al rapero.

7. Entrevista en el podcast "The Download" (febrero de 2025) – Kanye reveló que, tras una reevaluación médica impulsada por su esposa Bianca Censori, fue diagnosticado con autismo, descartando su diagnóstico previo de trastorno bipolar. Afirmó que este nuevo diagnóstico le ha ayudado a comprender mejor su comportamiento y la percepción que otros tienen de él. Además, mencionó que dejó de tomar medicación para no afectar su creatividad.