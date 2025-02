Muere músico de KISS en accidente automovilístico

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- El nombre de Karl Cochran, reconocido músico vinculado a la banda de rock Kiss, se volvió tendencia en redes sociales tras conocerse su fallecimiento.

Según informes de las autoridades locales, el artista, de 61 años, perdió la vida en un accidente de tráfico en Bridgewater, Nueva Jersey, cuando viajaba como pasajero en un vehículo que colisionó contra un árbol a las 7:20 de la mañana del pasado miércoles 19 de febrero. El Departamento de Policía de Bridgewater Township detalló que su madre, Arna Cochran, conducía el automóvil en el momento del incidente.

El impacto del choque fue tan severo que Karl salió despedido del vehículo. Posteriormente, fue trasladado en helicóptero al Hospital Universitario Robert Wood Johnson, ubicado en New Brunswick, debido a las graves lesiones que sufrió. A pesar de los esfuerzos médicos, el músico no logró sobrevivir y falleció en el hospital.

¿Quién era Karl Cochran?

Karl Cochran nació el 26 de diciembre de 1963 en Plainfield, Nueva Jersey. Hijo de un DJ, desde temprana edad se familiarizó con géneros musicales como el funk, el jazz, el blues y, por supuesto, el rock.

A los 13 años, inició sus estudios de guitarra con el destacado guitarrista de jazz Harry Leahey, quien, al reconocer su talento, le brindó las lecciones que serían fundamentales en su carrera. Estas enseñanzas le abrieron las puertas a la industria musical, y a lo largo de su trayectoria, Cochran alcanzó grandes logros.

Una de sus contribuciones más relevantes fue su estrecha relación con la banda Kiss, particularmente en la composición de la canción 'Into The Void', que formó parte del álbum Psycho Circus de 1998. Además, fue miembro de la banda solista del guitarrista de Kiss, Ace Frehley, durante la década de los noventa, así como de The Eric Singer Project, un grupo liderado por el baterista de Kiss.

Su carrera también lo llevó a colaborar con otros grandes músicos, como Joe Lynn Turner, exintegrante de Rainbow y Deep Purple, con quien tocó de manera regular. Tras su partida, Turner expresó su pesar por la muerte de Cochran, describiéndola como una "pérdida increíble."

A lo largo de los años, Cochran sufrió complicaciones de salud que afectaron su carrera. En 2014, sufrió un derrame cerebral, lo que lo obligó a retirarse de los escenarios en vivo. Sin embargo, continuó vinculado al mundo de la música, trabajando como productor e ingeniero, y desempeñándose también como profesor de música, transmitiendo sus conocimientos a las nuevas generaciones.