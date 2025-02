Karla Sofía Gascón: Mensaje y postura ante la controversia

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 4 (EL UNIVERSAL).- Karla Sofia Gascón ha decidido utilizar sus redes sociales para mandar un mensaje, luego de que en la última semana ha estado en medio de la controversia por tweets (hoy "X") que escribió hace meses y años y que fueron calificados como racistas e intolerantes.

Varios usuarios han solicitado su descalificación en la entrega de Premios Oscar; la Academia Americana dejó de seguirla en sus redes y Zoe Saldaña, su compañera en "Emilia Pérez", dijo que no está de acuerdo con lo expuesto por la actriz española.

Por medio de un comunicado, Gascón subraya que la gente quiere aplicarle la cultura de cancelación y que ella solamente quiere existir sin miedo.

"En estos últimos días, he pasado por una montaña rusa de emociones", se lee en el texto.

"He sido transparente porque no tengo nada que esconder. Durante el tiempo, me sentí perdida en la transición, buscando aprobación en los ojos de los demás. Pero hoy, al fin sé quien soy. Solamente busco la libertad de existir sin miedo, de crear arte sin barreras y de seguir adelante con mi nueva vida", establece.

Recuerda el trabajo que le significó "Emilia Pérez", por la que junto con sus compañeras de elenco obtuvo el premio a Mejor Actriz en Cannes y por el cual ahora opta por el premio Oscar.

En la cinta interpreta a un narco mexicano que contrata a una abogada para que le ayude a convertirse en mujer y salirse así de la mafia.

Las críticas de un sector del público mexicano es que es increíble que alguien así cambie y además han reprobado el poco cuidado hacia el tema de los desaparecidos que aborda la historia.

"Hoy, más que nunca, quiero agradecer a quienes han reconocido mi trabajo, a los festivales que han celebrado nuestra película, y a cada persona que ha sido parte de este viaje", indica el texto.