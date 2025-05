KARLA SOFÍA GASCÓN NO FUE AL MET GALA; ESTUVO EN EL HOSPITAL

LA INTÉRPRETE IMPACTÓ AL PUBLICAR UNA FOTOGRAFÍA DESDE UNA HABITACIÓN HOSPITALARIA. “LA RAZÓN POR LA QUE NO FUI AL MET GALA ES PORQUE NO ME CONVENCIÓ MI OUTFIT DE HOSPITAL. “PROMETO BUSCAR OTRO MEJOR PARA EL AÑO QUE VIENE”, ESCRIBIÓ EN UNA INSTASTORIE QUE YA FUE ELIMINADA. EN LA IMAGEN, GASCÓN APARECÍA RECOSTADA EN LA CAMA, CON BUEN SEMBLANTE. HORAS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN, AÑADIÓ OTRO MENSAJE EN REDES SOCIALES ASEGURANDO QUE NO HABÍA MOTIVO DE PREOCUPACIÓN POR SU ESTADO DE SALUD. NO OBSTANTE, NO REVELÓ LOS MOTIVOS DE SU INGRESO AL NOSOCOMIO.