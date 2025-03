Karla Sofía Gascón llora al recibir premio español; reconoce errores

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- Karla Sofía Gascón fue reconocida por su propia patria; la actriz recibió en España el premio a la "Mejor actriz de producción internacional" por su actuación en "Emilia Pérez" y, conmovida, por poder subir al estrado por su reconocimiento, rompió en llanto, debido a la presión mediática a la que se ha enfrentado, desde que tuvo lugar la polémica por los tuits, de tinte racista, que publicó años atrás.

Mientras se llevaba a cabo la promoción mundial de "Emilia Pérez", en redes sociales revivieron los tuits -del 2021- donde Karla Sofía se mostró despectiva frente a temas sensibles como las creencias del islam, la muerte de George Floyd y la inclusión de la diversidad en los premios Oscar, por lo que la producción de Jacques Audiard consideró que, lo mejor, era que la actriz no participase en la gira que el elenco sostuvo con medios.

No fue sino hasta los premios Oscar, que la actriz española volvió a aparecer públicamente, aunque con cierta discreción, pues no pasó por la alfombra roja, como lo hicieron todas y todos los nominados y, en cambio, de acuerdo con una fuente de "Six Page", estuvo acompañada de su agente, un representante de Netflix y un guardia de seguridad privado, a pesar de que la Academia prohíbe el acompañamiento de guardias.

Y, si bien, Gascón trató de mostrar una sonrisa mientras se llevaba a cabo la gala, la inesperada broma del anfitrión de los Oscar, Conan O´Brien, la desencajó y sacó de su centro, pues el animador no dejó pasar desapercibido el tema de los tuits, bromeando con una petición frente a todos los espectadores del Dolby Theatre, mediante la que le solicitó que, si pensaba tuitear acerca de los acontecimientos que tuvieran lugar en los premios, cambiara su nombre por uno de sus contemporáneos, Jimmy Kimmel.

Aunque fue nominada a Mejor actriz, junto a Demi Moore, Cynthia Erivo y Fernanda Torres, fue Mikey Madison quien se llevó el galardón.

Fue hasta la noche de este lunes, cuando Karla Sofía no sólo fue reconocida por su actuación en la película francesa, sino que tuvo la oportunidad de subir al estrado, dar voz a su discurso y hasta reconocer sus fallas.

Esto sucedió durante la entrega de la 33 edición de los Premios de la Unión de Actores y Actrices de España, que la premió en la categoría de "Mejor actriz de producción internacional".

Estremecida, Gascón rompió en llanto al caer en la cuenta que sigue siendo flanco de críticas y odio, como solía sucederle cuando tenía poca popularidad, a diferencia que, en la actualidad, la desaprobación hacía su persona se ha masificado:

"Hacía cinco años hacía funciones en México donde sólo acudía una persona y, ya entonces, en las redes sociales me insultaban; hace una semana estaba en los Oscar y a algunos les habría gustado verme en un árbol quemándome como en la Inquisición, nada ha cambiado, igual que no ha cambiado mi ilusión".

La actriz recurrió a la saga de "La guerra de las galaxias" y su enseñanza para reconocer que, como ocurre en el caso de todas las personas, ha cometido errores que lamenta.

"No soy un robot, soy una mujer como las demás, con mis virtudes y mis defectos, a veces un poco imbécil, con una hija a la que quiero dejar un mundo mejor. Mi saga favorita es "La guerra de las galaxias", siempre he luchado contra el lado oscuro, también contra el lado oscuro de mí misma que he logrado vencer", precisó.

De esa manera, afirmó que seguiría en la búsqueda de su mejor versión y que, pese a los momentos complicados que atravesaba, estaba convencida en continuar con su carrera como actriz, que es lo que verdaderamente la llena.

"Os juro que voy a seguir luchando por ello, voy a seguir dando lo mejor de mí, porque amo mi trabajo (y) para despedirme, deciros que la fuerza nos acompaña en todos estos momentos tan oscuros que nos quedan por vivir, que empecemos por nosotros mismos, acabando con ese lado oscuro que tenemos dentro".