Karla Sofía Gascón: Compromiso con la salud mental y la comunidad trans

La actriz Karla Sofía Gascón habló sobre el escándalo que vivió durante la última temporada de premios en Hollywood, cuando, tras ser nominada al Oscar como Mejor actriz, el resurgimiento de varios de sus antiguos tuits, la pusieron en el medio de fuertes críticas que la llevaron a alejarse de las redes sociales y hasta la cancelación de los usuarios y algunos medios.

Ahora, después de su fracaso en la gala de premios y su regreso a las plataformas digitales, la actriz española decidió reflexionar sobre lo sucedido, a través de una carta abierta que mandó a "The Hollywood Reporter" y que fue publicada recientemente.

En el texto, más que una defensa, la española reflexionó sobre la situación que experimentó en los últimos meses.

"Ha habido momentos en que el dolor ha sido tan abrumador que he contemplado lo impensable. He albergado pensamientos más oscuros que los que he considerado en algunas de mis luchas anteriores, no menos íntimas y personales", escribió Gascón.

Asimismo, la protagonista de "Emilia Pérez" abrió un espacio para la reflexión sobre la salud mental, un tema que considera urgente abordar. "Si yo, con toda mi fuerza y preparación para lidiar con la rabia y el rechazo, estoy al borde, ¿qué habría sido de alguien con menos recursos emocionales para resistir este embate? Otros no habrían sobrevivido a este invierno brutal que estoy a punto de terminar", afirmó.

Para la actriz, todo este escándalo en el que se vio envuelta le ha dejado una importante lección que tiene que ver con el odio incontrolado que se vive en las redes sociales: "Las ofensas no se pueden borrar con más ofensas y los errores no pueden limpiar otros errores, sobre todo cuando la mentira y la falsedad proliferan por todas partes y cuando lo único que me envían de vuelta es pura rabia, acoso descarado, vejación, desprecio y hasta amenazas de muerte".

Por último, Gascón reconoció haber herido a otros con sus palabras y pidió perdón sin condiciones; además de que destacó su compromiso con la comunidad trans y con México, país que ha sido clave en su carrera:

"Mi compromiso de defender a México y a los derechos de los más desfavorecidos sigue siendo firme. Siempre me encontrarás en el lado opuesto del fanatismo, la imposición, el patriarcado, el fascismo, las dictaduras, el terror, el abuso y la irracionalidad. No me ato a ninguna bandera política; sólo trato de ser un ser humano con una voluntad inquebrantable de aprender, escuchar, admitir errores, disculparme y perdonar".

Por último, también habló sobre su paso por Hollywood, así como reveló que está lista para sus próximos proyectos cinematográficos.

"Emilia Pérez" y Karla Sofía hicieron historia en la última entrega del Oscar. La primera al convertirse en la cinta en lengua no inglesa más nominada; mientras que la segunda por ser la primera actriz trans en competir como mejor actriz.