Karla Sofía Gascón insinúa que la drogaron con regalo tras los Oscar

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- La gala de los Oscar 2025, una de las noches más esperadas del año, terminó de una forma completamente inesperada para Karla Sofía Gascón, protagonista de "Emilia Pérez", quien compartió a través de redes sociales una extraña experiencia que vivió.

A través de su perfil de Instagram, la española detalló que sufrió los efectos de una sustancia inesperada luego de recibir un obsequio por su nominación a Mejor Actriz.

Según relató en el post, tras la entrega de los galardones consumió una bolsa de papas y una bebida de limón que le habían dado, pero poco tiempo después comenzó a sentirse mareada y lo atribuyó al cansancio del día.

"Me voy a la cama, pero noto que la intensidad (de los síntomas) sube y me empiezo a preocupar", describió.

Ante ello, optó por llamar a un amigo para informarle que no se sentía bien y pudiera estar alerta por si le sucedía algo más.

"Comienzo a tomar dulce porque la tensión me baja y tengo una sensación extraña. Me muevo como puedo y digo: 'a ver si me ha sentado mal algo que he comido'", recordó.

Finalmente, revisó los ingredientes de la bebida y descubrió que contenía THC, el componente psicoactivo del cannabis.

"Me río ahora, aunque sigo con vértigo. Me asusté, menos mal que no se la llevó mi hija al colegio", añadió.

A pesar del susto, agradeció el resto de los presentes.

El tetrahidrocannabinol, mejor conocido como THC, es el principal compuesto psicoactivo que se encuentra en las plantas de cannabis y provoca que las neuronas liberen dopamina, de acuerdo con "Medline Plus".

Se pueden experimentar sensaciones de placer o relajación extrema, aumento del apetito y una intensificación de las percepciones de vista, oído y gusto.

La Dakota County Public Health señala que los productos comestibles o bebibles que contienen THC pueden causar intoxicación y alteraciones, y sus efectos tardan más en aparecer si se consumen de esta forma en lugar de fumar o vapear cannabis. Además, pueden prolongarse hasta 10 horas.

Consumirlos en mayores porciones en un periodo corto de tiempo puede aumentar el riesgo de intoxicación.