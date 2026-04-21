logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

XIMENA & JOSERRA ¡VIVA EL AMOR!

Fotogalería

XIMENA & JOSERRA ¡VIVA EL AMOR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

KAROL G ANUNCIA NUEVA GIRA

Por EFE

Abril 21, 2026 03:00 a.m.
A
KAROL G ANUNCIA NUEVA GIRA

La cantante colombiana Karol G anunció que emprenderá una nueva gira de conciertos con motivo de su más reciente producción, ´Tropicoqueta´, tras hacer historia en Coachella al convertirse en la primera mujer latina en encabezar el cartel de uno de los festivales de música más importantes del mundo.

Al finalizar su actuación el domingo por la noche en el escenario principal de Coachella, en California, la artista proyectó en las pantallas gigantes un mensaje que desató la euforia entre los miles de asistentes: "Nos vamos de tour".

Sin fechas ni destinos confirmados por el momento, la intérprete, originaria de Medellín (Colombia), regresará así a los escenarios tras su última gira, realizada entre 2023 y 2024, con su disco ´Mañana será bonito´.

Su actuación, que sirvió como cierre de los dos fines de semana del festival, convirtió a Coachella en una vitrina de la música latina, con invitados como Peso Pluma, Becky G, J Balvin y Ryan Castro, entre otros.  

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Anel Noreña recuerda a José José en homenaje en Ciudad de México
    Anel Noreña recuerda a José José en homenaje en Ciudad de México

    Anel Noreña recuerda a José José en homenaje en Ciudad de México

    SLP

    El Universal

    Fans de todas las edades cantaron éxitos de José José frente a su estatua en el Parque de la China.

    Niurka Marcos expulsada de La Mansión VIP: acusa favoritismos
    Niurka Marcos expulsada de La Mansión VIP: acusa favoritismos

    Niurka Marcos expulsada de La Mansión VIP: acusa favoritismos

    SLP

    El Universal

    La actriz cubana Niurka Marcos fue eliminada por menor monetización en el reality y denunció irregularidades.

    Grupo Firme anuncia concierto en Estadio GNP Seguros CDMX
    Grupo Firme anuncia concierto en Estadio GNP Seguros CDMX

    Grupo Firme anuncia concierto en Estadio GNP Seguros CDMX

    SLP

    El Universal

    La preventa de boletos iniciará el 29 de abril para clientes Banamex y el 30 para el público general.

    ¿Por qué Lupita Villalobos quedó fuera de Supernova Génesis?
    ¿Por qué Lupita Villalobos quedó fuera de Supernova Génesis?

    ¿Por qué Lupita Villalobos quedó fuera de Supernova Génesis?

    SLP

    El Universal

    Lupita Villalobos fue retirada de la competencia tras detectarse un hematoma que representa riesgo para su salud.