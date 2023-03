Karol G encabeza el cartel del Lollapalooza 2023

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 21 (EL UNIVERSAL).- La edición original del festival musical Lollapalooza que se realiza en Chicago, Estados Unidos, reveló la tarde de este martes el cartel oficial para su edición 2023, en esta ocasión más de 170 bandas se presentarán durante los cuatro días de actividades que serán del 3 al 6 de agosto.

Este año, quienes estarán a cargo de encabezar el evento serán el rapero Kendrick Lamar, Billie Ellish, Red Hot Chili Peppers, Odesza, Lana del Rey, The 1975, Tomorrow x together y, como la gran representante de la música latina, Karol G, quien después del estreno de su álbum "Mañana será más bonito" está en el mejor momento de su carrera.

Otros artistas latinos que aparecen en el cartel oficial, es la canadiense de ascendencia colombiana Jessie Reyez, Iván Cornejo que va en representación de la canción regional mexicana, además de Los Aptos y los argentinos Usted Señálemelo con una propuesta de Indie Rock.

El común denominador de los festivales, durante los últimos años, ha sido el carácter multifacético, y es que varios de estos eventos han dejado de casarse con un sólo género para dar la bienvenida a la música de todas partes del mundo y de diferentes características, un claro ejemplo es el pasado Corona Capital, que reunió en un mismo escenario a bandas como de rock como Arctis Monkeys, junto a exponentes de la música emo y hasta ídolos pop Miley Cyrus; además, el Vive Latino, que se celebró este fin de semana, también se unió a la tendencia, presentando en un mismo cartel agrupaciones de ska, rock y norteño, como Grupo Pesado.

El Lollapalooza tampoco se quedó atrás y para su edición estadounidense, también sumó varias propuestas musicales, combinando el reaggetón, el rock y hasta la música electrónica, gracias a Diplo, Afrojack, Fred Again y Gorgon City.