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KAROL G PREMIO EXCELENCIA COMO ARTISTA INTERNACIONAL

Por EFE

Mayo 14, 2026 03:00 a.m.
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KAROL G PREMIO EXCELENCIA COMO ARTISTA INTERNACIONAL

Karol G recibirá el Premio a la Excelencia como Artista Internacional en los American Music Awards (AMA) y actuará durante la gala de estos premios que se entregarán el próximo 25 de mayo en Las Vegas (NV, EE.UU.), según anunciaron este miércoles los productores del evento.

En un comunicado de prensa, citado por la revista Billboard, los productores del evento declararon que Karol G "ha redefinido" lo que significa ser una artista global.

"A través de su autenticidad, sus logros pioneros y su poderosa conexión con los fans de todo el mundo, ha contribuido a llevar la música latina a alturas sin precedentes", añade el mensaje. En 2009, Whitney Houston fue la más reciente artista en ser nombrada por la Excelencia como Artista Internacional, según la publicación.

La cantante colombiana se une a una selecta lista de homenajeados anteriores que incluye también a Aerosmith, Bee Gees, Beyoncé, Led Zeppelin, Michael Jackson y Rod Stewart. La ceremonia de los AMA de 2026 se realizará el 25 de mayo en la arena del MGM de Las Vegas. 

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