KAROL G PREMIO EXCELENCIA COMO ARTISTA INTERNACIONAL
Karol G recibirá el Premio a la Excelencia como Artista Internacional en los American Music Awards (AMA) y actuará durante la gala de estos premios que se entregarán el próximo 25 de mayo en Las Vegas (NV, EE.UU.), según anunciaron este miércoles los productores del evento.
En un comunicado de prensa, citado por la revista Billboard, los productores del evento declararon que Karol G "ha redefinido" lo que significa ser una artista global.
"A través de su autenticidad, sus logros pioneros y su poderosa conexión con los fans de todo el mundo, ha contribuido a llevar la música latina a alturas sin precedentes", añade el mensaje. En 2009, Whitney Houston fue la más reciente artista en ser nombrada por la Excelencia como Artista Internacional, según la publicación.
La cantante colombiana se une a una selecta lista de homenajeados anteriores que incluye también a Aerosmith, Bee Gees, Beyoncé, Led Zeppelin, Michael Jackson y Rod Stewart. La ceremonia de los AMA de 2026 se realizará el 25 de mayo en la arena del MGM de Las Vegas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Rihanna detalla momentos de angustia durante tiroteo a su casa: "¡Nos están disparando!"
EFE
El ataque ocurrió el 8 de marzo en Beverly Crest, con al menos 12 disparos contra la propiedad de Rihanna.
Netflix y AEG confirman tour oficial de Kpop Demon Hunters
El Universal
Kpop Demon Hunters ganó el Oscar a mejor película animada y rompió récords en Netflix.
Netflix confirma estreno de Bridgerton temporada 5 para 2027
EFE
La serie, basada en las novelas de Julia Quinn, mantiene su popularidad con cuatro temporadas y una derivada.