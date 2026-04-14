KAROL G REIVINDICA A LOS LATINOS EN COACHELLA

Karol G se convirtió este domingo en la primera artista latina en encabezar el Festival de Coachella con una actuación explosiva y llena de sensualidad en la que celebró su cultura y la de Latinoamérica unida.

"Estoy muy feliz y muy orgullosa, pero al mismo tiempo se siente tarde", dijo Karol G, cuyo nombre real es Carolina Giraldo Navarro, ante una multitud que la recibió con banderas de distintos países de Latinoamérica.

La cantante colombiana destacó el camino abierto por otros artistas latinos antes que ella: "Antes de mí hubo tantos artistas latinos increíbles que esto no se trata solo de mí, sino de mi comunidad latina, de mi gente; y al mismo tiempo es para mis latinos que la han pasado mal en este país últimamente".

El espectáculo comenzó con 30 minutos de retraso y arrancó con un video que narraba la leyenda de una joven indomable que recupera su poder tras haber sido sometida: "Siempre salvaje, siempre libre, latina por siempre", advertía la pieza.

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El show contó con coreografías sensuales, enérgicas y cargadas de erotismo.