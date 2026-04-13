REALIZAN SUS VOTOS PERPETUOS

Jahtzeel Montserrat Manzano Moreno y Lorena Armida Camacho López, integrantes de la congregación Discípulas de Jesús, realizaron sus votos perpetuos, un compromiso definitivo que marca su entrega total a Dios y a la vida religiosa.

Previo a este momento, ambas, en entrevista con Pulso Diario de San Luis, compartieron que su vocación surgió en etapas distintas de sus vidas, pero con un elemento en común: el encuentro personal con la fe.

Montserrat identificó este llamado desde la infancia, a través de su participación en la catequesis y como monaguilla, mientras que Lorena lo descubrió con mayor claridad durante una experiencia de misiones, al trabajar con comunidades donde percibió la necesidad de compartir el mensaje religioso.

El proceso que las llevó hasta este momento implicó años de formación y discernimiento.

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Tras ingresar a la congregación, recorrieron distintas etapas como aspirantado, postulantado y noviciado, además de varios años de votos temporales. Este trayecto fue clave para confirmar su vocación y fortalecer su decisión de consagrarse de manera definitiva.

Sobre el significado de esta elección, ambas coincidieron en que representa una respuesta profunda a un llamado interior.

Para Montserrat se trata de la realización de un anhelo que identificó desde temprana edad, mientras que Lorena destacó el proceso de desprendimiento personal que implicó dejar proyectos de vida previos para asumir este camino.

LA CEREMONIA DE LOS VOTOS

En una Solemne Concelebra-

ción Religiosa que presidió el Arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe en la Catedral Metropolitana, Montserrat y Lorena efectuaron sus votos perpetuos.

El rito incluyó momentos simbólicos como la postración, la invocación de los santos y la recepción de signos propios de su congregación, como un anillo y una cruz, que representan su compromiso definitivo.

Tras la celebración, se realizó un encuentro comunitario en el que participaron tanto sus familias como la comunidad religiosa.

Con este paso, ambas religiosas concluyeron su proceso formativo inicial y asumieron plenamente su vida dentro de la congregación, marcando el inicio de una nueva etapa en su vocación.