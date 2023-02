Karol G revela cómo fue trabajar con Shakira para "TQG"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL).- Karol G está de estreno con su nuevo álbum "Mañana será bonito", pero lo que realmente ha causado revuelo es la canción "TQG".

en la que colaboró Shakira. En exclusiva, la famosa reveló cómo fue para ella trabajar con la intérprete de "Monotonía"

"Muy lindo compartir con ella, hablar no solo de la música, del video, sino poder hablar con ella sobre historias de su vida, de mi vida, haber hecho esta conexión tan especial, y al final del día, creo que va ser esa realidad dentro de la canción, lo que hay detrás", aseguró la Bichota.

La colombiana dijo que no pretendía enviar un mensaje a alguien en específico, sino crear una canción que retratara propiamente un momento específico de la vida de ambas, y con las cuales otras mujeres puedan empatizar.

"Más allá de que haya un para quién, es la canción, porque no es para nadie, es simplemente que como cantantes escribimos sobre historias personales, de las que hoy en día otras mujeres, se pueden identificar con la canción y sanar ciertas cositas", detalló G.

Y claro, el empoderamiento fue parte importante de la producción, pues fue a través de las vivencias, que ambas tuvieron ante sus respectivas rupturas, que ahora sanan de la mano de la música.

"Me enorgullece que esta canción representa un momento especial, un momento específico de nosotras, que las dos nos sintamos identificadas, que al final del día tantas mujeres se puedan sentir identificadas con la canción, con la letra, con la música, y muy emocionada de que la gente por fin pueda escucharla", expresó.

Karol G, no solo buscó sumarla con una canción a su nueva producción, sino también acompañarla, en un momento de duelo, tras la ruptura en septiembre del 2022, que tuvo con el ex futbolista Gerard Piqué.

"Me dijo que la esperara porque iba a sacar una canción, la sesión con Bizarrap, para que después saliera la mía, quería que quedara el proceso perfecto, en el que ella quería contar una situación por medio de canciones y pues eso hice, aplace todo, aplace para que mi álbum saliera en esta fecha precisamente", recordó.