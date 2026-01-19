Karol G y Feid finalizan su noviazgo tras tres años juntos
Tras varios rumores, Karol G y Feid confirman su separación de manera amistosa y mantienen una buena comunicación.
CIUDAD DE MÉXICO, enero 19 (EL UNIVERSAL).- El cuento de hadas de Karol G y Feid ha llegado a su fin. Tras tres años juntos, la pareja dio por terminado su noviazgo, según reveló TMZ.
Tras varios rumores y especulaciones, fuentes cercanas a los cantantes confirmaron que el truene ocurrió hace ya varios meses, lejos del ojo público y los escándalos.
"Terminaron discretamente su relación. La ruptura fue amistosa y ambos mantienen una buena relación", publicó el medio estadounidense.
Las mismas fuentes aseguran que la llamada "Bichota" y "Ferxxo" quedaron en muy buenos términos y llevan una comunicación cordial.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Los rumores sobre su relación comenzaron en 2021, luego de que colaboraran en la canción "FRIKI" y fueran vistos juntos en distintas ocasiones. Aunque durante meses evitaron confirmar el romance, las apariciones públicas y las interacciones en redes sociales alimentaron las sospechas entre sus seguidores.
Fue hasta 2023 cuando la intérprete de "Tropicoqueta" habló abiertamente del tema; incluso, describió su relación como una etapa positiva y de acompañamiento. Desde entonces, las demostraciones de amor se convirtieron en algo muy común y no era raro verlos apoyándose en sus giras.
Hasta ahora, ninguno de los reggaetoneros ha hecho oficial el truene; sin embargo, eliminaron todas las publicaciones que tenían juntos, señal inequívoca para los fans que algo está pasando.
no te pierdas estas noticias
Karol G y Feid finalizan su noviazgo tras tres años juntos
El Universal
Tras varios rumores, Karol G y Feid confirman su separación de manera amistosa y mantienen una buena comunicación.
Grecia Quiroz dispuesta a ser investigada por el caso Carlos Manzo
El Universal
Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, se pronuncia abiertamente a ser examinada por la fiscalía en relación al caso de su esposo Carlos Manzo.
Julieta Venegas anuncia gira 'Norteña' por México
EFE
La cantante mexicana Julieta Venegas anuncia su gira en México presentando su nuevo disco 'Norteña'.