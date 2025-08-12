logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Galería | Imágenes de la derrota: Atlético San Luis 1–2 Cruz Azul

Fotogalería

Galería | Imágenes de la derrota: Atlético San Luis 1–2 Cruz Azul

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Katy Perry multada por grabar video en área protegida de Ibiza

La cantante Katy Perry recibe sanción por grabar en zona protegida de Ibiza.

Por El Universal

Agosto 12, 2025 07:32 p.m.
A
Katy Perry multada por grabar video en área protegida de Ibiza

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12 (EL UNIVERSAL).- Katy Perry ha vuelto a acaparar los titulares, aunque esta vez no por los rumores que rodean su vida personal, sino por el cierre de una investigación en su contra en España.

De acuerdo con el diario "El Español", la cantante pagó una multa de más de 6 mil euros (casi 130 mil pesos mexicanos) por grabar un video en un área protegida de Ibiza.

Según el medio, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural de Baleares confirmó que la productora, WeOwnTheCity, no solicitó el permiso obligatorio, lo que se consideró como una infracción grave.

El videoclip en cuestión es "Lifetimes", grabado en julio de 2024, en Ibiza y Formentera. Sin embargo, las autoridades centraron su atención en las escenas rodadas dentro del sistema dunar de s´Espalmador, un islote de alto valor ecológico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La disquera, Capitol Records, afirmó que contaba con una "aprobación verbal" de una productora local, pero las investigaciones concluyeron que no existía ningún permiso oficial.

Además de la multa, las autoridades confirmaron que no se aplicarán otras sanciones ya que no se detectaron "daños ambientales permanentes en el entorno".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Katy Perry multada por grabar video en área protegida de Ibiza
Katy Perry multada por grabar video en área protegida de Ibiza

Katy Perry multada por grabar video en área protegida de Ibiza

SLP

El Universal

La cantante Katy Perry recibe sanción por grabar en zona protegida de Ibiza.

Cazzu desafía convenciones con Perreo, una revolución
Cazzu desafía convenciones con Perreo, una revolución

Cazzu desafía convenciones con 'Perreo, una revolución'

SLP

EFE

La cantante argentina profundiza en la lucha por la igualdad de género en la industria musical

Mariana Ochoa lanza emotiva canción La pensión dedicada a su ex esposo
Mariana Ochoa lanza emotiva canción La pensión dedicada a su ex esposo

Mariana Ochoa lanza emotiva canción 'La pensión' dedicada a su ex esposo

SLP

El Universal

Mariana Ochoa comparte su historia personal a través de 'La pensión', una canción que refleja su situación económica con su ex pareja. ¡Entérate de todo aquí!

Elenco de Otro Rollo se reúne para gira teatral después de 18 años
Elenco de Otro Rollo se reúne para gira teatral después de 18 años

Elenco de 'Otro Rollo' se reúne para gira teatral después de 18 años

SLP

El Universal

Adal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Castellanos y más se unen en una gira emocionante