Katy Perry se muestra vulnerable tras ruptura con Orlando Bloom

CIUDAD DE MÉXICO, julio 17 (EL UNIVERSAL).- La postal familiar que el actor Orlando Bloom compartió en redes sociales, junto a Katy Perry y sus hijos durante unas vacaciones, fue tomada apenas unos días después de que la pareja confirmara su separación. Sin embargo, la imagen no refleja del todo el momento emocional que atraviesan, pues Perry dejó entrever que, pese a haber tomado la decisión de forma amorosa y respetuosa, no ha sido fácil lidiar con ello.

De vuelta en el escenario para continuar con su "Lifetimes Tour", la cantante se mostró vulnerable ante sus fanáticos e intentó mantener la compostura mientras interpretaba una canción de desamor durante su concierto del martes 15 de junio en Inglewood, California.

Durante sus presentaciones, la intérprete de "Firework" suele dejar que el público elija una canción. Pero esta vez, al ver que habían votado por "Not Like the Movies", tema de 2010 inspirado en su primer divorcio con el comediante Russell Brand, cuestionó a los asistentes:"¿De verdad quieren que cante esta canción en este momento de mi vida?", preguntó, haciendo referencia a su ruptura con Bloom.

Aun así, decidió complacerlos: "¡Está bien, la cantaremos! Porque ustedes la eligieron... Voy a intentar no llorar. No se preocupen. No voy a llorar".

Con su característico humor, Perry también bromeó al saber que otra de las elegidas fue "The One That Got Away": "Intentaré mantener la compostura mientras la canto... a una semana de que me baje el periodo".

Las especulaciones sobre una crisis en la relación comenzaron meses atrás. Algunos medios estadounidenses aseguraron que el anuncio se daría hasta que la cantante terminara su gira, pero la presión mediática los habría hecho adelantarlo, sobre todo tras la aparición pública de Orlando en la fiesta de Jeff Bezos en Venecia, donde se le vio sin su pareja.

Un final con amor

En el comunicado oficial, enviado a través de sus representantes, dejaron claro que seguirán viéndose como familia por el bien de su hija Daisy: "Su prioridad compartida es y siempre será criar a su hija con amor, estabilidad y respeto mutuo".

La relación entre Katy Perry y Orlando Bloom comenzó en 2016 y fue intermitente desde entonces. El pasado fin de semana, una nueva imagen publicada por el actor volvió a despertar dudas entre sus seguidores: aparecía en un yate junto a Katy, Daisy y Flynn, uno de sus hijos, durante unas vacaciones por Europa.