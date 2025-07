Todo listo para el regreso de Manny Pacquiao

Este fin de semana, el mundo del pugilismo será testigo del regreso de Manny Pacquiao, la leyenda del boxeo estará enfrentando Mario Barrios en un combate en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde está en juego el campeonato de peso Welter del CMB.

El miembro del Salón de la Fama del Boxeo busca hacer historia, ya que en caso de ganar se convertiría en el campeón mundial más longevo de la categoría antes mencionada, pues ya ostenta esa marca en el peso wélter.

Con 46 años, el filipino ha elegido regresar al cuadrilátero para buscar destronar a Mario, aunque su última pelea fue en agosto de 2021, fecha en la que perdió ante Yordenis Ugás por decisión unánime el título welter del AMB.

El "Pac-Man" también podría convertirse en el primer peleador varonil en ser campeón mundial como miembro del Salón de la Fama. En su carrera, el filipino consiguió cosechar cinturones en ocho divisiones distintas desde el peso mosca (112 libras) hasta el superwelter (154 libras).

Con un récord de 62-8-2, 39 KO, la leyenda del boxeo quiere sorprender a Mario Barrios que posee una marca de 29-2-1 18 KO. El nacido en San Antonio, Texas, peleó por última vez ante Abel Ramos en la cartelera de Jake Paul vs Mike Tyson. Sus derrotas han sido ante Gervonta Davis y Keith Thurman.

Horarios y transmisión de la pelea

El combate entre el filipino y el mexicoamericano es este sábado 19 de julio, con la cartelera iniciando en punto de las 19:00 horas del centro de México. Para poder seguir la transmisión, se podrá hacer únicamente en Disney+ en territorio nacional.

Fecha: sábado 19 de julio

Horario: 19:00 horas

Cartelera completa

Manny Pacquiao vs. Mario Barrios – Campeonato mundial peso welter (CMB)

Sebastian Fundora vs. Tim Tszyu

Isaac "Pitbull" Cruz vs. Ángel Fierro

Brandon Figueroa vs. Joet González.