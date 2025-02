Actuación de Kendrick Lamar en el Super Bowl de Nueva Orleans

NUEVA ORLEANS (AP) — ¿Qué pueden esperar los espectadores de la muy anticipada actuación de Kendrick Lamar en el medio tiempo del Super Bowl? Hasta ahora, sabemos que SZA lo acompañará en el escenario, pero se podrían revelar más detalles el jueves cuando el ganador del Grammy hable sobre su presentación del domingo.

Ebro Darden y Nadeska Alexis de Apple Music entrevistarán a Lamar y a los artistas que se presentarán antes del partido, el jueves por la mañana. La superestrella del rap sube al escenario del Super Bowl a días de su triunfo en los Grammy, donde se llevó dos de los premios más grandes de la noche —canción y grabación del año— por su tiradera “Not Like Us”.

Apple Music transmitirá la entrevista en su plataforma y sitios de redes sociales como YouTube y Facebook.

No es la primera vez de Lamar en el escenario musical más grande del entretenimiento y desea traer de nuevo el hip hop al juego de campeonato de la NFL, donde actuó como artista invitado con Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, 50 Cent y Eminem en 2022.

Su entrevista previa al partido podría revelar algunos detalles sobre su actuación, pero los artistas principales a menudo guardan algunos secretos. Rihanna definitivamente lo hizo, esperó hasta su actuación en el Super Bowl en 2023 para revelar que estaba embarazada de su segundo hijo.

El Super Bowl se llevará a cabo el domingo en el Caesars Superdome, con los campeones defensores, los Chiefs de Kansas City, enfrentándose a los Eagles de Filadelfia en una revancha del campeonato.

¿Quién más actuará en el Super Bowl?

El partido del Super Bowl tendrá mucho sabor de Luisiana: Jon Batiste subirá al escenario para cantar el himno nacional, mientras que Trombone Shorty y Lauren Daigle están programados para interpretar “America the Beautiful”.

Ledisi interpretará “Lift Every Voice and Sing” como parte de las actuaciones previas a la patada de salida.

El himno nacional y “America the Beautiful” serán interpretados por la actriz Stephanie Nogueras en lenguaje de señas estadounidense. Otis Jones IV firmará “Lift Every Voice and Sing”, y el espectáculo del medio tiempo será firmado por Matt Maxey.

Los artistas del prejuego son todos nativos de Luisiana.