logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SUMAN ESFUERZOS

Fotogalería

SUMAN ESFUERZOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

KENDRICK LAMAR Y BAD BUNNY VAN POR LOS RÉCORDS DE LOS GRAMMY

Por EFE

Febrero 01, 2026 03:00 a.m.
A
KENDRICK LAMAR Y BAD BUNNY VAN POR LOS RÉCORDS DE LOS GRAMMY

Kendrick Lamar y Bad Bunny, dos figuras recurrentes en la escena musical mundial, buscarán en la 68° edición de los premios Grammy seguir la estela triunfal que Beyoncé demarcó el año pasado y conseguir sus propios récords que grabarían sus nombres en la historia del rap y el género urbano, respectivamente.

El rapero californiano de 38 años, quien llega a la gala de este 1 de febrero como el artista con más candidaturas, tiene la posibilidad de consagrarse como la leyenda del rap con más gramófonos —ahora tiene 22— si se lleva al menos 4 de sus 9 nominaciones, lo que le permitiría superar a Kanye West, que tiene 24, y a Jay-Z, con 25.

Aunque enfrente tendrá como rival en las tres categorías principales —mejor álbum, grabación y canción del año— a un Bad Bunny posicionado como el artista más escuchado en el mundo, que, además, buscará ser el primer latino en llevarse los premios más codiciados en una misma noche.

Ninguno de los dos tendrá el camino despejado, ya que otros artistas como Lady Gaga, Bruno Mars o Billie Eilish persiguen sus propias marcas y podrían ser una piedra en el zapato para ellos. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Silvio Rodríguez presenta libro Diario de un trovador en Hay Festival de Cartagena
Silvio Rodríguez presenta libro Diario de un trovador en Hay Festival de Cartagena

Silvio Rodríguez presenta libro 'Diario de un trovador' en Hay Festival de Cartagena

SLP

EFE

La colaboración entre Daniel Mordzinski y Silvio Rodríguez da vida a un libro único en el Hay Festival de Cartagena.

Mariah Carey es honrada como Persona del Año en MusiCares
Mariah Carey es honrada como Persona del Año en MusiCares

Mariah Carey es honrada como Persona del Año en MusiCares

SLP

AP

Artistas de renombre se unen para celebrar el legado musical de Mariah Carey en MusiCares

Hollywood llora la pérdida de la icónica actriz Catherine OHara
Hollywood llora la pérdida de la icónica actriz Catherine OHara

Hollywood llora la pérdida de la icónica actriz Catherine O'Hara

SLP

AP

La muerte de Catherine O'Hara conmueve a la industria del entretenimiento.

Fracaso en taquilla mexicana para el documental Melania
Fracaso en taquilla mexicana para el documental Melania

Fracaso en taquilla mexicana para el documental 'Melania'

SLP

El Universal

La película 'Melania' registra una baja asistencia en cines mexicanos, generando preocupación en la industria cinematográfica.