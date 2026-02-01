KENDRICK LAMAR Y BAD BUNNY VAN POR LOS RÉCORDS DE LOS GRAMMY

Kendrick Lamar y Bad Bunny, dos figuras recurrentes en la escena musical mundial, buscarán en la 68° edición de los premios Grammy seguir la estela triunfal que Beyoncé demarcó el año pasado y conseguir sus propios récords que grabarían sus nombres en la historia del rap y el género urbano, respectivamente.

El rapero californiano de 38 años, quien llega a la gala de este 1 de febrero como el artista con más candidaturas, tiene la posibilidad de consagrarse como la leyenda del rap con más gramófonos —ahora tiene 22— si se lleva al menos 4 de sus 9 nominaciones, lo que le permitiría superar a Kanye West, que tiene 24, y a Jay-Z, con 25.

Aunque enfrente tendrá como rival en las tres categorías principales —mejor álbum, grabación y canción del año— a un Bad Bunny posicionado como el artista más escuchado en el mundo, que, además, buscará ser el primer latino en llevarse los premios más codiciados en una misma noche.

Ninguno de los dos tendrá el camino despejado, ya que otros artistas como Lady Gaga, Bruno Mars o Billie Eilish persiguen sus propias marcas y podrían ser una piedra en el zapato para ellos.

