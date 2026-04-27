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KEVIN WOO VISITA LA CAPITAL

Por El Universal

Abril 27, 2026 03:00 a.m.
A
KEVIN WOO VISITA LA CAPITAL

Kevin Woo, quien da voz a Mystery Saja, el enigmático personaje de "K-Pop Demon Hunters", visitó México y, durante su participación en la CCXP 2026, recuerda cómo obtuvo el papel de la cinta multipremiada.

Fue en el Omelete Stage de la convención, que el actor estadounidense, radicado en Corea del Sur, fue aplaudido por decenas de fans de la cinta animada de Netflix, aun cuando estuvo a cargo de prestar su voz a uno de los personajes antagonistas; Mystery Saja.

Aunque cabe aclarar que Woo sólo dobla a Mystery Saja cuando este canta, con su agrupación conocida como Saja Boys. Woo -de 34 años- habló de su debut en el cine pues, antes de "K-Pop Demon Hunters", se dedicó a impulsar su carrera como cantante, primero en los grupos Xing y U-KISS, en el que duró nueve años, antes de darse a conocer como solista.

Emotivo, asoció su trabajo en la película animada de Netflix con su búsqueda insaciable de cumplir sus sueños de la música, pues fue a través de un ejecutivo de Sony, que conoció tiempo atrás, que tuvo acercamiento con los creadores de "K-Pop Hunters".

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