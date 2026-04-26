¡GRAN AMBIENTE!

Cuando Gabriela López Guillén y Santiago López Ávila se hicieron novios, sabían que sus vidas se unirían por siempre.

Ellos, construyeron su felicidad en una relación de amor y respeto mutuo.

Así, llegaron al altar para contraer matrimonio y jurarse ser el uno para el otro por toda la vida; promesa que reafirmaron ante sus seres queridos y amigos.

En la celebración de sus esponsales, familiares y amistades compartieron su gran alegría.

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Así, se reflejó en la espléndida recepción de su boda inspirada en las tendencias contemporáneas y detalles de buen gusto, donde sus invitados fueron testigos de su amor.

El estupendo ambiente, hasta el nuevo día.