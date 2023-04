Kim Kardashian, puesta a dejar realitys para dedicarse a la abogacía

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL).- Han pasado cuatro años desde que Kim Karsdashian anunció que estudiaría la carrera de derecho por un amor a las leyes que siempre se había mantenido latente en su corazón, pero que pocas personas conocían y, aunque en principio, sus detractores pensaron que se trataba de un capricho más de una multimillonaria, la realidad es que desde el 2019, la empresaria se ha involucrado en reformas de ley para favorecer a personas encarceladas injustamente, por lo que ahora asegura que dejaría toda la fama y el glamour por concentrarse en la ejecución de sus estudios.

En 2019, en una entrevista para "Elle", "KimK", como también se le conoce dio la primicia a la revista de modas acerca de su profundo interés de convertirse en una abogada, tal y como lo fue su padre, Robert Kardashian, quien recordemos estuvo a cargo del mediático de O.J. Simpson en la década de los noventa, por lo que empezaría a leer la ley de Estados Unidos, ya que en ese país no se requiere estudiar la carrera de derecho para convertirse en abogada o abogado.

De esta manera, la socialité de 42 años fue documentado su proceso de preparación a través de las últimas temporadas de "Keeping up with the Kardashians", en la que la vimos preparándose para realizar el examen de "baby bar" o examen de estudiantes de derecho de primer año, que todos los ciudadanos de California que pretende dedicarse a la abogacía, y no estudian la carrera, deben presentar. Sin embargo, la famosa tuvo que hacer esta prueba en más de una ocasión antes de aprobarla.

No fue sino hasta el 2021, cuando "KimK" pasó el examen, para el cual se aprobó mientras se encontraba en aislamiento por haberse contagiado de Covid-19 a pocos días de que presentase el "baby bar": "¡Reprobé este examen 3 veces en 2 años, pero me levanté cada vez y estudié más y lo intenté de nuevo hasta que lo logré!", escribió visiblemente emocionada en su cuenta de Instagram.

Pero no es todo, sino que Kim ha emprendido un largo camino en la búsqueda de rastrear casos de personas encarceladas injustamente, así como se ha preocupado por revocar algunas condenas de muertes, logrando en algunas ocasiones y otras no, pero la celebridad ha demostrado un gran compromiso con las causas donde pone el ojo, por lo que no nos sorprendió la respuesta que dio en la Cumbre TIME100, donde asisten las cien personas más influyentes del mundo, donde se le preguntó si estaría dispuesta para dejar la televisión y el mundo del estrellato para dedicarse en forma a su vida como abogada. ¿La respuesta de Kim? fue un "¡absolutamnete!".

De acuerdo con Kardashian, no sería un reto dejar la fama atrás para llevar una vida común y corriente, pues asegura que cuando dejaron de grabar el programa "Keeping up with the Kardashians", ella y su familia se percataron de lo cómodo y poco caótico que puede resultar vivir sin una cámara al frente, por lo que sería un estilo de vida al que se acostumbraría rápidamente, por lo que al dueña de Skims está a la espera de seguir completando su sueño, pues en febrero de este año realizará una prueba para pasar el examen que la convertiría en una verdadera abogada.