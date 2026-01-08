logo pulso
REAFIRMAN AFECTOS

REAFIRMAN AFECTOS

KRISTEN STEWART LUCE UN LOOK DE TRANSPARENCIAS

Enero 08, 2026 03:00 a.m.
KRISTEN STEWART LUCE UN LOOK DE TRANSPARENCIAS

La actriz fue captada recientemente en Nueva York con un look que confirma que su estilo no busca aprobación, busca intención. Stewart apostó por una combinación que mezcla transparencias, capas y actitud sin esfuerzo, reafirmando su lugar como uno de los referentes más interesantes de la moda actual. El outfit parte de un vestido largo de lentejuelas en tono nude, una prenda que deja ver ropa interior negra y que juega con la sensualidad desde un lugar directo, pero nada complaciente. No hay dramatismo forzado ni glamour clásico: hay control absoluto del impacto visual. 

    ¿Qué revela Google sobre la teoría Conformity Gate de Stranger Things?

    El comediante Jon Stewart critica la obsesión de Donald Trump por el petróleo venezolano en un clip viral que ha generado controversia.

    La icónica película Cronos de Guillermo Del Toro será proyectada en Sundance en una versión 4K recientemente restaurada, marcando un hito en la carrera del cineasta.

    Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky llevarán su popular podcast al cine en una colaboración con Carlos Santos.