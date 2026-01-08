KRISTEN STEWART LUCE UN LOOK DE TRANSPARENCIAS
La actriz fue captada recientemente en Nueva York con un look que confirma que su estilo no busca aprobación, busca intención. Stewart apostó por una combinación que mezcla transparencias, capas y actitud sin esfuerzo, reafirmando su lugar como uno de los referentes más interesantes de la moda actual. El outfit parte de un vestido largo de lentejuelas en tono nude, una prenda que deja ver ropa interior negra y que juega con la sensualidad desde un lugar directo, pero nada complaciente. No hay dramatismo forzado ni glamour clásico: hay control absoluto del impacto visual.
